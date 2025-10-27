Familias de un colegio de Alicante denuncian la falta de apoyo educativo a niños con autismo y TDAH

"Tengo un niño con autismo de cinco años al que la Generalitat le dejó de financiar la atención temprana porque me dijeron que lo atenderían en el colegio, pero con la falta de manos no dan abasto y mi hijo no está recibiendo el apoyo educativo que necesita", lamenta Esther Tejada, madre de un alumno del Óscar Esplá de Alicante. La falta de personal en este centro educativo para atender a los niños con necesidades específicas ha llevado a la Asociación de Familias (AFA) a alzar la voz.

Denuncian "abandono institucional" hacia el alumnado más vulnerable y de la "preocupante falta de compromiso por parte de la administración educativa, que debería ser garante de la igualdad de oportunidades y la inclusión real en las aulas".

Según los progenitores, desde principios de septiembre se han remitido varios escritos oficiales a la Conselleria de Educación solicitando más recursos, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta ni dotación alguna.

La situación se ha agravado tras el cese, el pasado 12 de octubre, de una de las educadoras de educación especial del colegio, una figura clave para la atención de varios alumnos y alumnas. Según un comunicado de las familias, la profesional fue informada de que finalizaba el trabajo el lunes 14 de octubre, de forma telefónica y sin comunicación oficial al centro ni explicación del motivo. Desde entonces, no se ha incorporado ninguna persona sustituta.

Las familias lamentan que esta ausencia ha dejado a varios escolares sin el apoyo que necesitan para su aprendizaje, su bienestar y su seguridad. “No se pueden garantizar las intervenciones individualizadas ni los apoyos fundamentales para la comunicación, la movilidad y la autonomía personal”, denuncian los padres.

Además, advierten de que se está poniendo en riesgo la seguridad de los alumnos y alumnas que necesitan acompañamiento constante, especialmente en el recreo, y que se sobrecarga al profesorado y al resto del personal.

Problema extendido en la provincia

Las quejas de este centro educativo se suman a la denuncia lanzada a nivel autonómico la pasada semana por UGT por las aulas Ueco (Unidad Específica en Centro Ordinario) de niños con necesidades especiales que sobrepasan las ratios y que carecen del suficiente personal, una queja que confirmaron centros educativos de Alicante, que están teniendo que tirar de profesores de Primaria para atender a niños con discapacidad, cada vez más numerosos en los colegios.

Estas aulas, que deberían de tener entre seis y ocho alumnos, como máximo, una cantidad que ya de por sí los docentes consideran que es excesiva, porque advierten de que tratan con niños "muy afectados", pero están contando con nueve e incluso más.