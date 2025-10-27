La Federació de Fogueres busca que Alicante acoja el Congreso Internacional de Pirotecnia

La Federació de Fogueres mira hacia el cielo con una nueva meta: convertirse en sede del Congreso Internacional de Pirotecnia (International Symposium on Fireworks), el encuentro más importante del mundo en su especialidad. El presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, expresó este lunes su deseo de que la ciudad acoja en el futuro este prestigioso certamen, que reunirá en octubre de 2026 a profesionales del sector en València.

El presidente de la Federació de Fogueres trasladó esta aspiración tras mantener una reunión con diferentes empresas pirotécnicas de la provincia. El encuentro, celebrado este lunes y al que también asistió el delegado de Gestión Técnica, Roberto Fernández, tenía como objetivo poner en valor el trabajo del sector y reforzar los vínculos con quienes hacen posible uno de los elementos más característicos de las Hogueras: la pólvora.

El Congreso Internacional de Pirotecnia se celebrará en València del 5 al 9 de octubre de 2026, después de que la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) propusiera su candidatura durante la última edición del simposio, celebrada en la ciudad china de Liling, en la región de Huanan. La International Symposium on Fireworks Society Ltd. (ISFS), con sede en Wisconsin (Estados Unidos), es la entidad responsable de su organización y de decidir las sedes de cada edición. València fue seleccionada tras la visita de representantes de la organización el pasado mes de febrero, quienes evaluaron distintas ubicaciones posibles. La elección supondrá convertir a la capital del Turia en epicentro mundial de la pirotecnia durante esa semana. ç

"Queremos estrechar lazos con el sector a nivel Comunidad Valencia y España y poder traer a la ciudad congresos relacionados con el sector de la pirotecnia como hace València" David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Reforzar la relación con el sector

Precisamente, la Federació de Fogueres quiere estrechar la colaboración con las empresas del sector, tanto a nivel provincial como autonómico y nacional. Así lo explicó Olivares, quien destacó la importancia de trabajar conjuntamente con la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) y la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana. "Queremos estrechar lazos con el sector a nivel Comunidad Valencia y España y poder traer a la ciudad congresos relacionados con el sector de la pirotecnia como hace València", afirmó Olivares.

"Es necesario reconocer que los espectáculos pirotécnicos son un pilar imprescindible de la Fiesta y, además, suponen un gran impulso económico para las zonas donde se disparan. Así se está demostrando en los ciclos de Pólvora tot l’any, donde el impacto económico es muy notable en los barrios participantes", subrayó Olivares.

A la reunión con la Federació asistieron representantes de Coeters Dragón, Mediterráneo, Hermanos Ferrández, Ferrández, Hermanos Sirvent y Turís, con quienes se abordaron cuestiones de mejora en la organización de las mascletás, como los horarios de montaje, la seguridad o los permisos necesarios.

Las mascletás de las convivencias de 2026

Durante el encuentro también se dieron a conocer las empresas encargadas de los disparos de las convivencias de las Candidatas a Bellea del Foc 2026, aunque el destino de estos actos está todavía por decidir. En el caso de las candidatas infantiles, la pirotecnia Hermanos Sirvent será la responsable de la mascletà, mientras que Coeters Dragón asumirá la de las candidatas adultas.