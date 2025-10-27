La Federació se pronuncia sobre última polémica con la hoguera de Albufereta: "La documentación se va a presentar"

La Federació de Fogueres ha salido al paso de la nueva polémica surgida en la Albufereta tras el rechazo de un nuevo grupo de vecinos al emplazamiento acordado para la recién creada hoguera del barrio. La entidad festera ha querido dejar claro que el proceso sigue su curso y que el proyecto técnico "se va a presentar" en la ubicación consensuada con la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca, la Concejalía de Fiestas y la propia hoguera, la segunda que tiene la comisión desde su creación el pasado mes de septiembre.

"Este lunes he hablado con la presidenta de la hoguera. El asunto está en manos municipales y de los técnicos y así va a seguir", aseguró David Olivares, presidente de la Federació, . "Si es necesario, la Federació va a volver a escuchar a los vecinos, pero en la ubicación actual ya contamos con el consenso de la asociación, porque fueron ellos los que nos propusieron precisamente esa calle. La documentación se va a presentar ahí", subrayó Olivares.

La respuesta llega después de que un grupo de residentes de Albufereta haya reunido 150 firmas en contra del proyectoy las haya presentado en el registro municipal. Encabezados por Manoli Fernández, vecina del barrio desde hace 43 años, los firmantes expresan su preocupación por las posibles molestias derivadas del monumento: ruido, cortes de tráfico y alteración de la tranquilidad del entorno. "Nos quieren imponer una hoguera que nos va a trastornar la vida", denunciaron este domingo.

Reuniones

Desde la Federació de Fogueres recuerdan que ya se celebraron reuniones con la asociación vecinal para alcanzar un acuerdo, y que el emplazamiento definitivo —el Vial Flora de España— fue precisamente una propuesta surgida de esos encuentros, después de descartar la ubicación inicial en el cruce de Colonia Romana con la calle Remo por las quejas vecinales.

No obstante, la organización insiste en su voluntad de diálogo. "Si es necesario, convocaremos una asamblea con la asociación de vecinos porque nos comprometimos así con ellos y asistiré yo mismo", explicó Olivares. "Tanto nosotros como la hoguera estamos dispuestos a volver a sentarnos si hace falta, e incluso a organizar charlas explicativas sobre la Fiesta y sobre lo que se va a hacer en el barrio".

El proyecto sigue pendiente de los trámites técnicos y de la aprobación municipal, mientras en la Albufereta la división vecinal mantiene viva una controversia que parecía haberse apagado.