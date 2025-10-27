La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este lunes en un acto público una noticia muy especial, ha sido abuelo por primera vez. La revelación ha arrancado un aplauso espontáneo entre los asistentes, que han felicitado al primer edil tras compartir su alegría.

“He sido abuelo, mi hija mayor ha tenido mi primer nieto. Me emociona profundamente. No me creo que mi pequeña pueda ser madre. Seguirá siendo mi pequeña siempre y eso es lo bonito. Nuevas generaciones y la ilusión de poder construir un futuro para todos ellos. Ahora tengo clarísimo para quién lo construyo”, ha declarado un emocionado Barcala, visiblemente conmovido por la llegada de su nieta.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también presente en el acto, ha querido sumarse a la felicitación con unas palabras de cariño: “Le damos la bienvenida a una nueva alicantina. Catalina. Tu primera nieta, te deseo muchas más. Será símbolo de que Alicante fluye y crece”.

Año especial

La buena nueva llega apenas unos meses después de la boda de Sagrario, hija de Barcala, celebrada a finales de 2024. El alcalde compartió en redes sociales un vídeo del día de la ceremonia en el que aparecía bailando con ella la canción My girl, de The Temptations, acompañado del mensaje: “No se me ocurre mejor manera de empezar este 2025 que bailando con mi hija el día de su boda. ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡A por 2025, Alicante!”.

Aquel gesto ya mostraba el lado más cercano del alcalde, que siempre ha destacado la importancia de la familia en su vida personal.

Tercer mandato

Luis Barcala (PP) es alcalde de Alicante desde el 19 de abril de 2018, cuando accedió al cargo tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. En las elecciones municipales de 2019, el PP obtuvo 9 concejales y un 29 % de los votos, resultado que permitió a la derecha conservar la Alcaldía con el apoyo de Ciudadanos.

Cuatro años después, en los comicios de 2023, Barcala revalidó su mandato con una amplia victoria, 14 concejales y el 40,7 % de los votos, lo que le permitió gobernar en solitario. “Que gobierne el PP es lo mejor para Alicante”, afirmó entonces tras conocer los resultados.