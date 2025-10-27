FGV refuerza el mantenimiento del TRAM de Alicante con trabajos nocturnos en las líneas 1, 2 y 4

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha comenzado este lunes de madrugada los trabajos de amolado de vía previstos en distintos tramos de la red tranviaria del TRAM de Alicante. Estas intervenciones forman parte de las labores de mantenimiento habituales que la empresa pública ejecuta de manera continua en sus líneas.

Las actuaciones se desarrollarán durante todo el mes de noviembre y se realizan en horario nocturno, con el objetivo de no afectar a la circulación tranviaria y garantizar el servicio habitual.

El amolado de carriles tiene como finalidad corregir el desgaste detectado mediante mediciones previas y devolver la vía a su geometría original. El presupuesto destinado este año asciende a 326.700 euros.

Vibraciones

Con este tipo de mantenimiento se consigue reducir las vibraciones, los ruidos y el desgaste de las ruedas, lo que se traduce en mayor confort para los viajeros y menores molestias para los vecinos que residen cerca de las vías.

Además, estas tareas contribuyen a preservar la calidad y fiabilidad de la infraestructura y a prolongar su vida útil. En total, los trabajos afectarán a diversos tramos de las líneas 1, 2 y 4, que suman 18,7 kilómetros, y se llevarán a cabo hasta el 27 de noviembre, en un total de 25 jornadas.

Tres especial

Las operaciones se realizan mediante un tren especial equipado con muelas de amolado, que pule los carriles para recuperar su aspecto y prestaciones originales.

Estas actuaciones complementan las acciones habituales desarrolladas por la Unidad de Mantenimiento de Instalaciones Fijas de FGV, responsables del buen estado general de la infraestructura del TRAM de Alicante.