Fuga de gas en las obras de la calle Vázquez de Mella de Alicante

Los trabajos junto al castillo de Santa Bárbara afectan a una tubería de suministro que ya está siendo reparada

La zona donde se ha producido la fuga, en el cruce entre Vázquez de Mella y García Gutiérrez.

La zona donde se ha producido la fuga, en el cruce entre Vázquez de Mella y García Gutiérrez. / Google Maps

Alejandro J. Fuentes

Susto en Alicante por una fuga de gas. Los trabajos que se están desarrollando en la calle Vázquez de Mella, entre el castillo de Santa Bárbara y el entorno del MARQ, han afectado a una tubería de suministro, causando un escape. Los operarios trabajan actualmente en la reparación del conducto.

El incidente, del que todavía se desconocen las causas concretas así como su posible afección a los trabajos que se están desarrollando en la zona, se ha producido pasado el mediodía de este lunes, en la intersección entre Vázquez de Mella y García Gutiérrez.

Se trata de la segunda fuga de gas en obras públicas de Alicante en pocos días, después de la que se produjo en la calle del Pintor Otilio la pasada semana. En ese momento, los bomberos despejaron la zona e instaron a alejarse a las personas con teléfonos móviles y a los fumadores, ante los peligros del escape, que quedó resuelto a las pocas horas.

[INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN]

