Homenaje deportivo en San Blas al joven agredido al salir de una discoteca en Alicante
Los jugadores del juvenil B de la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas, donde juega la víctima, portan una pancarta dando ánimos a Guillermo
Los miembros del equipo juvenil B de la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas rindieron este fin de semana un homenaje al joven de 18 años que acabó en la UCI tras ser agredido recientemente al salir de una discoteca en Alicante.
El equipo de fútbol, donde Guillermo juega como portero, ha querido rendirle un cálido homenaje y enviarle ánimos en su recuperación tras "la brutal y salvaje agresión" sufrida recientemente "en los aledaños de la discoteca Magma, en la Albufereta de Alicante".
Durante un encuentro de celebrado en el Polideportivo Municipal de San Blas de Alicante, los jugadores y otros miembros del equipo portaron una pancarta del club con el lema "Fuerza Guille".
"Nos consta que nuestro jugador está en plena recuperación y le deseamos vuelva pronto al día a día", afirma en un comunicado la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas.
La agresión sucedió el pasado 5 de octubre y un juzgado de Alicante envió a prisión a tres jóvenes detenidos por la Policía Nacional, mientras que un menor quedó en situación de libertad vigilada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- Ramón Riquelme, Alicante puro
- Alicante ya tiene Reyes Magos para 2026
- Los directores de colegios e institutos de Alicante descartan asumir la gestión y responsabilidad ante unas inundaciones
- Una sorpresa desagradable a las puertas del cementerio de Alicante a días de Todos los Santos
- El parking de la Lonja, un lienzo en blanco para transformar el barrio de Mercado en Alicante
- El Síndic de Greuges acusa a FGV de imponer “sanciones encubiertas” a usuarios del TRAM de Alicante
- División por los avisos de lluvia en Alicante: las ampas solo coinciden en una cosa