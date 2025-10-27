Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje deportivo en San Blas al joven agredido al salir de una discoteca en Alicante

Los jugadores del juvenil B de la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas, donde juega la víctima, portan una pancarta dando ánimos a Guillermo

El equipo de San Blas con la pancarta de apoyo al joven agredido.

El equipo de San Blas con la pancarta de apoyo al joven agredido. / INFORMACIÓN

P. Cerrada

Los miembros del equipo juvenil B de la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas rindieron este fin de semana un homenaje al joven de 18 años que acabó en la UCI tras ser agredido recientemente al salir de una discoteca en Alicante.

El equipo de fútbol, donde Guillermo juega como portero, ha querido rendirle un cálido homenaje y enviarle ánimos en su recuperación tras "la brutal y salvaje agresión" sufrida recientemente "en los aledaños de la discoteca Magma, en la Albufereta de Alicante".

Durante un encuentro de celebrado en el Polideportivo Municipal de San Blas de Alicante, los jugadores y otros miembros del equipo portaron una pancarta del club con el lema "Fuerza Guille".

"Nos consta que nuestro jugador está en plena recuperación y le deseamos vuelva pronto al día a día", afirma en un comunicado la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas.

La agresión sucedió el pasado 5 de octubre y un juzgado de Alicante envió a prisión a tres jóvenes detenidos por la Policía Nacional, mientras que un menor quedó en situación de libertad vigilada.

