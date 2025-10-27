Invidentes de Alicante reclaman mayor accesibilidad en calles y comercios

El bastón blanco de las personas con ceguera les ayuda a tener autonomía en sus desplazamientos, a no chocar ni tropezar con objetos ni otras personas y a poder reconocer el suelo, guías podotáctiles (elementos de pavimento en relieve diseñados para la accesibilidad de personas con discapacidad visual) o encaminamientos y los posibles obstáculos en sus traslados a pie, en interiores y exteriores.

Gracias al bastón blanco, el peatón ciego puede reconocer su entorno, notar relieves del suelo, escalones, obstáculos, esquinas, a otras personas... y, además, resulta un fácil indicativo para el resto de la sociedad, es un elemento distintivo de la persona ciega que le da visibilidad; pues avisa a los demás de que no ve, y que se tenga atención a ello. Este lunes se celebra el Día del Bastón Blanco con el lema “Saca el bastón blanco a pasear”.

La punta del bastón debe tocar el suelo cerca de donde pisará el siguiente pie para detectar bordillos o escalones

Autonomía

Y esto es lo que han hecho invidentes de Alicante, que han salido a la calle para mostrar la utilidad de esta herramienta clave en la autonomía y la seguridad de las personas ciegas, en un itinerario que ha comenzado con un desayuno y que ha continuado con un recorrido por diversos lugares de interés acompañados de un guía especializado; en una actividad organizada por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Así, se han adentrado en "La Ciudad Descubierta’, un tesoro arqueológico del que han podido tocar algunas piezas para sentir, con el tacto, varios objetos singulares. Han visitado el Ayuntamiento de Alicante, donde han recorrido la Sala de Plenos, el Salón Azul o la Capilla de la Casa Consistorial alicantina, donde asimismo han podido palpar algunos de los muebles que la adornan.

Un grupo de invidentes en la plaza del Ayuntamiento de Alicante / Pilar Cortés

En esta fecha, las personas con problemas visuales le recuerdan a la población los logros conseguidos y los que faltan por conseguir, para que las personas ciegas se sientan plenamente partícipes de una sociedad en continua evolución. Sirve para reflexionar sobre el significado que tiene esta herramienta para las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Lectura fácil

"Aprovechamos esta conmemoración para reivindicar la accesibilidad en nuestras calles, en nuestros comercios, en nuestro entorno, para que haya una lectura en las aceras fácil para nuestro bastón y para que la gente entienda que esta herramienta nos permite tener autonomía y una movilidad sin necesidad de estar con una tercera persona. Es muy importante para nosotros su uso y su visibilidad", ha explicado María Gesse, vicepresidente de la ONCE en la Comunidad Valenciana.

María Gesse / INFORMACIÓN

Deslizamiento

Para usar el bastón blanco en las aceras, se utiliza principalmente la técnica de contacto constante o de deslizamiento, moviendo el bastón en un semicírculo de lado a lado, alternando su posición con el pie.

La punta del bastón debe tocar el suelo cerca de donde pisará el siguiente pie, de forma que se detecten obstáculos o desniveles como bordillos o escalones.

El bastón se mueve con la muñeca, no con todo el brazo, y se mantiene en un ángulo de unos 45 grados para tener control del terreno y para que la punta llegue hasta el suelo.