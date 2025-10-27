Paciente de Alicante con cáncer de mama: "Quizá podría haberme evitado la quimio"

"Me toqué un bultito en el pecho y resultó ser un carcinoma de mama, un tumor maligno. La doctora me preguntó cuándo me hicieron la última mamografía y le comenté que no me acordaba pero que estaría al caer. Me dijo (tras buscarlo) que fue en 2022 y que estamos en 2025. Le respondí que no había recibido ninguna carta".

Así se refiere A. C. V., una alicantina de 59 años, a su exclusión del programa de prevención del cáncer de mama, al que no fue citada en el plazo que le correspondía. De acuerdo al protocolo de la Conselleria de Sanidad, la invitación ha de cursarse cada dos años y ella debería haber recibido la carta en 2024 pero le llegó el pasado mes de junio, explica, justo un mes después de que se tocase el bulto. Precisamente en junio empezó la quimioterapia, que se ha prolongado hasta este mes de octubre.

Es decir, que le atendieron tres años después de la prueba anterior.

La afectada se detectó un carcinoma en estadio entre dos y tres que necesitará operación, radioterapia y terapia hormonal

Avanzado

Cuando se palpó el bulto, el pasado 12 de mayo, la ya paciente oncológica fue al médico, empezó con las pruebas hospitalarias y la biopsia en el Doctor Balmis de Alicante. El carcinoma estaba en estadio entre 2 y 3, bastante avanzado. Ahora está esperando que le den fecha de operación. Seguramente lo sabrá esta semana, y después tendrá que recibir radioterapia y terapia hormonal.

Según se conoció el pasado 15 de octubre, un total de 90.217 mujeres en la Comunidad Valenciana, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante, se quedaron fuera del cribado de cáncer de mama en 2024 al no ser invitadas por la Conselleria de Sanidad, según un informe con datos oficiales.

Sanidad

Desde el departamento sanitario, consultado al respecto de este caso por este diario, recuerdan que la actual conselleria denunció en febrero 2024 la situación de abandono en la que se encontraban los programas de cribado, y en concreto el de cáncer de mama, con 167.000 mujeres sin ser invitadas a participar a pesar de estar en el rango de edad indicado; de retrasos en las mamografías de seguimiento y con 11 mamógrafos inutilizables de los 25 de las unidades de prevención de la Comunidad, entre otras deficiencias.

La Conselleria de Sanidad destaca el abandono en que se encontraban los programas de cribado desde el anterior gobierno

"En ese momento el conseller advirtió de que se estaba trabajando para recuperar el programa, incluir progresivamente a todas las mujeres y reducir retrasos, pero que quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles óptimos de invitación y participación en el mismo, ya que la situación no se podría revertir en un mes ni en un año", añaden las fuentes.

Nuevos mamógrafos y lectura con inteligencia artificial Sanidad abunda en que "son muchas las mejoras implementadas" desde que gestionan la conselleria en lo que respecta a la prevención del cáncer de mama. Destacan la implementación de 11 mamógrafos nuevos, la recuperación de la doble lectura, la introducción de inteligencia artificial como herramienta de apoyo a los profesionales, el compromiso de informar de resultados en un máximo de 30 días, los nuevos sistemas de información, etc..."Además, este año hasta el 30 de septiembre ya se han realizado 11.400 mamografías más que en mismo período del año anterior", concluyen desde la Generalitat.

En este caso, la afectada ha acudido al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) de su hospital para informarse de cómo interponer una queja por retrasos en el programa de detección, sospechando posibles problemas con la falta de personal o con el volumen de pacientes. "Me han dicho que la haga por escrito. Si no llego a tocarme bien y descubrir el bulto...confié en la carta", apunta la mujer, apesadumbrada.

La paciente de cáncer de mama, en un parque de Alicante / Pilar Cortés

Demora

A. C. V. explica que contactó con el centro donde se realizan las mamografías del cribado en Alicante "y se asombraron porque no me la había hecho. Hay una demora. A muchas mujeres no les ha pasado nada, pero yo tengo un carcinoma. No me voy a calentar la cabeza porque lo que quiero es curarme pero con un año de antelación a lo mejor podría haberme evitado la quimio. Igual no habría sido tan grave, me hubiera evitado la quimioterapia o la radioterapia".

Lo dice en referencia a que quizá en 2024 ya tenía el tumor, pero se lo habrían detectado en un estadio más temprano en caso de haber sido invitada al cribado cuando le tocaba.

Responsabilidad

Ella cree que se deben conocer casos como el suyo para evitar que se repitan en el futuro. "Si hacen un cribado enviando cartas y no las mandan, que no hagan ese programa. Entonces sería responsabilidad de las mujeres al 100 % y nos preocuparíamos nosotras"

"Yo sabía que estaba al caer, pero no me había apuntado la fecha porque he confiado en que ellos te mandan la carta para citarte. Y resulta que no me la mandaron. Confiaba en la llamada o en la carta, y no controlé los tiempos", lamenta.

No me había apuntado la fecha porque he confiado en que ellos te mandan la carta para citarte

Autoexploración

Por ello, la paciente quiere hacer hincapié en la importancia de la autoexploración mamaria y de que las mujeres se palpen con frecuencia los pechos porque "si confías en que te van a llamar vas arreglada".

En su caso, lo hizo "en la ducha, que resbala el jabón, profundicé y me dije: uy, aquí hay algo que en el otro no hay. Estaba en estadio entre dos y tres, y cuatro ya es metástasis. Gracias a Dios que yo me detecté".

En la ducha, con el jabón que resbala más en el pecho, me profundice y me dije: uy, aquí hay algo que en el otro no hay. Gracias a Dios que yo me detecté

Ella lo cuenta para que otras mujeres que lean su historia lo tengan en cuenta y recomienda estar pendiente de las fechas en que les toca el cribado "porque la administración no responde" enviando las notificaciones.