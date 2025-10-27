Los médicos de Alicante reclaman que las urgencias de Primaria abran las 24 horas ante la presión asistencial

"La presión asistencial en las consultas médicas de Atención Primaria de la provincia de Alicante, y en general de toda la Comunidad Valenciana, es insostenible. Las citas para médicos de familia y pediatras en los centros de salud están saturadas y los médicos no pueden atender con tiempo suficiente a los pacientes que tienen asignados. Las agendas son infinitas (de hasta 60 pacientes diarios), los recursos insuficientes y la presión asistencial ha llegado a niveles insostenibles", coinciden los facultativos.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) insiste en esta reivindicación, que tampoco es nueva. La organización explica que lleva años advirtiendo que si no se actúa seriamente sobre este problema, la Atención Primaria se hundirá, y con ella, la sanidad pública de la Comunidad.

Distorsión

Como solución reclaman a la Conselleria de Sanidad la puesta en funcionamiento los Puntos de Atención Continuada (PAC/PAS), es decir, las urgencias de Atención Primaria, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que asuman toda la demanda no programada, o mal llamada urgente, que tanto "está distorsionando" este nivel asistencial.

Esos puntos son los que abren al público cuando cierran los centros de salud. El Sindicato Médico explica que, aunque en estos se atiende a priori con cita previa cada día atienden a pacientes que llegan sin cita que y consideran urgentes, tanto de sus cupos como de los de otros compañeros no sustituidos.

Movilizados por el CICU

"Están obligados a cubrir las ausencias imprevistas, a realizar atención domiciliaria urgente y, en muchos casos, son movilizados por el CICU cuando lo consideran oportuno o cuando una unidad del SAMU no está disponible. Todo, sin tener en cuenta la presión asistencial y requiriéndoles sus propios medios de transporte para estos desplazamientos. Exigencia que no solo afecta física y mentalmente a los profesionales, sino que también pone en peligro directo a los pacientes", sostienen.

Así, explican que un médico de Atención Primaria atiende a más de 35 pacientes, que se pueden convertir en 50 o 60 pacientes en un mismo turno, es imposible que ofrezca la atención que cada persona merece tanto en calidad como en seguridad. "Se acumulan errores, se retrasan diagnósticos y todo esto no por falta de profesionalidad, sino por falta de tiempo y apoyo institucional".

Accesible y eficaz

Por ello, el colectivo considera que con los servicios de urgencias extrahospitalarias (PAC/PAS) dando servicio a tiempo completo todos los días de la semana, los médicos de Atención Primaria tendrán más tiempo para centrarse en la atención programada y en el seguimiento de sus pacientes; y los ciudadanos tendrán un servicio de urgencias extrahospitalarias "accesible, rápido y eficaz para toda la demanda no programada".

"El sistema ganaría eficiencia, evitando colapsos y mejorando la calidad asistencial. No atender a esta reivindicación es perpetuar el principal problema que afecta a nuestra Atención Primaria y jugar con la salud de pacientes y profesionales. La Conselleria de Sanidad tiene la obligación de garantizar una atención sanitaria de calidad, digna y segura y, por lo tanto, no puede seguir obviando este grave problema e ignorando una reivindicación que es tan justa como necesaria", finalizan.