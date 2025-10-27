Novedades en el Cementerio de Alicante por el día de Todos de los Santos

Se acerca la jornada de Todos los Santos del 1 de noviembre y, en esta fecha y en las adyacentes, cuando el Cementerio de Alicante recibe más visitas, el Ayuntamiento ha anunciado nuevas medidas.

Según trasladan desde el consistorio liderado por Luis Barcala, un dispositivo especial reforzará la seguridad, el transporte y la limpieza alrededor del camposanto.

En cuanto a la seguridad, el dispositivo arrancará el viernes 30 de octubre a las 14:00 y finalizará el domingo 2 de noviembre a las 10 de la noche. Estará integrado por un total de 235 inspectores, oficiales y agentes de policía repartidos por turnos a lo largo de los tres días.

Por otra parte, Protección Civil desplegará un total de 28 voluntarios el sábado y el domingo en el Cementerio el día 1 de noviembre y colocará una carpa sanitaria con personal médico y de enfermería a la entrada. También habrá bicicletas con botiquines recorriendo el interior del recinto, una ambulancia del 112 y un vehículo para el traslado por el interior del cementerio a disposición de las personas con movilidad reducida.

Horarios ampliados

El horario del cementerio se ampliará, por otra parte, tanto el sábado y el domingo, cuando el cementerio abrirá entre las 8:00 (media hora antes de lo habitual) y cerrará cuatro horas más tarde, a las 18:00, ya que en fin de semana el recinto solo abre hasta el mediodía.

Por otra parte, a partir del miércoles no se autorizarán trabajos externos que requieran de acceso rodado al recinto y en la administración de cementerio solo se tramitarán localizaciones y servicios funerarios hasta el lunes 3 de noviembre.

Transporte

A su vez, el dispositivo de tráfico para acceso y salida del Cementerio se alargará desde el viernes a las 16:00 hasta el domingo a las 20:00. El tráfico quedará restringido en la calle Río Turia para el acceso del transporte público y el Camino de la Alcoraya se mantendrá en un solo sentido de circulación entre la calle Río Turia y la plaza de la Luna.

Además, en la parte frontal del cementerio se instalarán cinco puestos más de flores, cosa que obligará a cortar un carril desde el miércoles para la seguridad de las peatones.

Accesos al Cementerio de Alicante entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre. / INFORMACIÓN

También se refuerza el transporte público con frecuencias de la línea 4 cada 14 minutos, tal como viene funcionando desde el sábado, a lo que se suma una línea especial cada 30 minutos hasta el jueves. El viernes la frecuencia de esta línea especial será de 15 minutos y el sábado, día de todos los santos, cada 10 minutos. El viernes y el sábado habrá también un minibús que conectará las dos puertas del cementerio entre las 7:40 y las 15:00.

La línea 4, que conecta Tómbola con el Cementerio, recorre también Virgen del Remedio, Divina Pastora, Rabasa, San Agustín, Los Ángeles, Hospital, Altozano-Conde Lumiares, Campoamor, Benito Pérez Galdós, Estación, Benalúa-Aguilera, Babel (Mercado), La Florida Sur y carretera de Ocaña.

La línea especial discurrirá por la avenida céntrica de Alfonso el Sabio, Estación, avenidas de Aguilera y Orihuela y finalmente llegará a cementerio.

Limpieza

Por último, el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido con el desbroce, la limpieza y la eliminación de vegetación en las vías principales y solares de alrededor del cementerio, además de contemplar baldeos extraordinarios en el Vial de los Cipreses, Camino de la Alcoraya y otras vías adyacentes. Lo propio harán en los accesos a los cementerios de Villafranqueza y Tángel.

Cabe recordar, volviendo al cementerio, que el solar adyacente al camino de la Alcoraya se encuentra repleto de enseres que imposibilitan el aparcamiento en esta zona. La limpieza en el interior de los cementerios también se verá reforzada.