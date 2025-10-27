Resignificar los refugios de la Guerra Civil y otras 30 medidas que Vox exige a Barcala para negociar las cuentas del 2026 en Alicante

Vox recuerda al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que si quiere volver a contar con su voto para los presupuestos primero tiene que hacer los deberes. Los de Abascal insisten en que el ejecutivo popular aún debe cumplir una treintena de medidas acordadas en negociaciones previas y aseguran que, hasta que no se lleven a cabo, no se sentarán de nuevo con el gobierno local.

Entre las iniciativas pactadas por ambas formaciones se incluyen peticiones que Vox obtuvo del PP en negociaciones anteriores. Es el caso de las relativas a las cuentas municipales del 2025 o el "plan de ajuste" que el Ayuntamiento se ha visto obligado a aplicar tras haber excedido el gasto permitido en 30 millones de euros el pasado 2024. Medidas que van desde modificaciones de ordenanzas (como la de Ocupación de Vía Pública que acaba de iniciar su tramitación) a la apertura de nuevas oficinas tras la antiokupa y la "antiaborto", pasando por proyectos constructivos como la reforma del retén de la Policía Local de Juan XXIII.

Eliminar la carga ideológica

Entre las peticiones de los ultras, destaca la revisión del contenido que se difunde en el Observatorio de Medio Ambiente y en las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. El objetivo de los de Abascal es "eliminar la carga ideológica" de estos espacios, así como de la redacción de documentos como los planes municipales de Inclusión y Juventud, de los que piden suprimir expresiones relacionadas con el empoderamiento de la mujer.

Además, también están pendientes en Vox de que se ejecuten peticiones que ya habían sido aceptadas previamente por los populares, pero que están atascadas en su tramitación. Es el caso de la instalación de sombrajes en viales comerciales (anunciada en distintas ocasiones por el ejecutivo popular sin que se haya materializado más allá de los polémicos toldos de Tabarca); la reforma integral de la fuente de plaza América (cuyo proyecto también fue anunciado y del que, por ahora, nada más se sabe); la reurbanización de la plaza San Cristóbal; y actuaciones en calles como la de San Cayetano y Nadadora Carmen Soto.

Sin prisa en Vox

Fuentes cercanas a Vox han apuntado a INFORMACIÓN que, desde el grupo municipal, entienden que no son los ediles de ultraderecha los que deben tener prisa por la aprobación de los presupuestos del 2026, sino el ejecutivo de Barcala, que es quien tiene la responsabilidad de sacarlos adelante. Por su parte, los de Abascal aseguran que no tendrán ningún problema en que las cuentas municipales se retrasen hasta mediados del próximo año o que, incluso, puedan llegar a no aprobarse como ya ocurrió en el 2023, ejercicio electoral. En el horizonte, los comicios de mayo de 2027.

En cuanto a la fecha límite para dar cumplimiento a los pactos previos, en Vox asumen que buena parte de las medidas deberían estar cumplidas, o al menos muy avanzadas, antes de que finalice el año. Además, contemplan la posibilidad de "agilizar" las negociaciones siempre y cuando se ejecute el plan de choque de limpieza que el alcalde anunció en el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad, que incluye el refuerzo de un centenar de barrenderos y el lanzamiento de una aplicación para teléfonos móviles en la que los ciudadanos puedan registrar sus incidencias.

Acelerón del gobierno de Barcala

Desde el ejecutivo de Luis Barcala, que ha tenido a Vox como socio preferente en todas las cuestiones de calado que se han aprobado hasta la fecha desde las últimas municipales, son conscientes de que necesitarán un buen porcentaje de cumplimiento si no quieren verse abocados a negociar con la izquierda (a la que tratan de invisibilizar habitualmente en estos procesos) o a prorrogar las cuentas.

Por ello, en las últimas semanas (tal y como ya ocurrió el pasado año) se ha producido un notable "acelerón" de las medidas incluidas en el listado de Vox, impulsadas por el gobierno popular. En este paquete se incluyen los avances en el Museo de la Semana Santa (para el que ya se ha escogido una ubicación); la licitación de la reforma de la comisaría de Juan XXIII; el impulso a la Fundación de la Santa Faz; la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública; la dotación presupuestaria a la Oficina de la Maternidad, "antiaborto" para la izquierda; o la revisión de la Zona Acústicamente Saturada, incluyendo alegaciones de los hosteleros.

Además, los ultras esperan que en los próximos días se produzcan avances en propuestas como la creación de la Oficina de Atención al Cuidador y que, antes de final de año, se impulsen cambios normativos en la Ordenanza de Mercadillos o el Reglamento General de Subvenciones.