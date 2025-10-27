El ruido metálico que desespera a los vecinos de Calderón: medio año de estruendo junto al Mercado Central de Alicante

Los vecinos y comerciantes de la calle Calderón de la Barca de Alicante, a escasos metros del Mercado Central, viven desde hace meses con un ruido metálico que se repite sin descanso. A la altura del número 9, una tabla de hierro cubre un bache del asfalto y se levanta cada vez que pasa un vehículo, provocando un golpe seco que resuena en toda la manzana. De noche, cuando baja el tráfico y la ciudad se apaga, el sonido se amplifica y se convierte en una molestia constante para quienes duermen con las ventanas abiertas.

El problema se arrastra desde hace meses y, pese a las continuas quejas, sigue sin resolverse. La chapa fue colocada como solución provisional, pero los afectados aseguran que se mueve a diario y que los intentos del Ayuntamiento por fijarla han sido inútiles. Los autobuses urbanos son los que más ruido generan. El peso de los vehículos hace vibrar la plancha y, a menudo, desplaza los bordes del parche, que vuelve a sonar con más fuerza. Algunos conductores tratan de esquivarla, aunque el carril bus y la estrechez de la vía lo dificultan.

El estruendo ha terminado por alterar la vida cotidiana de una de las calles más transitadas del centro. En apenas unos metros se concentran varios comercios —un estanco, una frutería, una panadería y un salón de belleza— cuyos trabajadores pasan la jornada completa con ese ruido de fondo. “He perdido la cuenta del tiempo que llevamos así. La chapa la mueven cada dos días y vuelve a sonar igual. La contaminación acústica y el estrés que nos genera esto para trabajar es inaguantable”, denuncia Enrique Gilabert, responsable del estanco. “Es una muestra más del deterioro que tiene la ciudad. No solo hay que darle paso al turismo, también hay que cuidarla un poco”, añade.

Gilabert asegura que “unos por otros no lo solucionan”, entre la comunidad de propietarios y el Ayuntamiento. “La policía hace lo que puede, pero vienen operarios con medios precarios, una pata de cabra, y en cuanto pasa un autobús veinte veces estamos en las mismas”, relata resignado.

Desde la frutería contigua, Jawad Anwar coincide en el diagnóstico: “Hay mucho ruido cuando pasan los autobuses, es muy molesto y los clientes lo comentan. La policía y la grúa vienen, lo arreglan un poco, pero al poco tiempo vuelve el ruido. Llevamos más de cuatro meses así y nadie hace nada”.

“Una vergüenza”

Entre los vecinos, la sensación es de hartazgo. “Es una vergüenza que el Ayuntamiento permita que esto esté así. Esta es una de las principales calles de Alicante y deberían preocuparse más por la imagen que se transmite”, lamenta Inocencia Ricardi, residente en la zona. “Vienen muchos turistas y esto da muy mala impresión. Es una ciudad bonita, turística, y no merece este deterioro”, insiste.

A pocos metros, Natalia Ponkrina asegura que el ruido “no deja dormir en toda la noche”. Procedente de Ucrania, reconoce que el estrépito constante “le recuerda a los bombardeos”, aunque prefiere centrarse en su deseo de que “se haga algo cuanto antes”.

Los comerciantes comparten esa frustración. “Nos molesta muchísimo todos los días”, explica Luisa Granda, empleada de un salón de belleza, antes de añadir: “Las clientas se asustan, algunas salen estresadas. Llevamos medio año así y hay días que el ruido es insoportable. La policía viene, hace fotos, llama a la grúa y lo mueven un poco, pero vuelve a pasar lo mismo”.

El malestar se agrava en las horas punta, cuando los autobuses enlazan la avenida Alfonso el Sabio con el Mercado Central. El sonido metálico golpea en cadena, retumba contra las fachadas y se mezcla con el murmullo del tráfico. “A veces el ruido es tan fuerte que no oímos a los clientes”, explica Gilabert, antes de apostillar: “Nos tiramos ocho horas al día aquí dentro y acabamos con dolor de cabeza”.

Los vecinos reclaman una reparación definitiva del firme y que se elimine la chapa metálica, cuya vibración se percibe incluso desde las aceras colindantes. Algunos recuerdan que la calle Calderón es una de las vías más transitadas por turistas y que el entorno del Mercado Central presenta otros signos de deterioro urbano. “No pedimos nada extraordinario”, resume Gilabert. “Solo poder trabajar y dormir con tranquilidad”, concluye.