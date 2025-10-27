Salvem l’Ideal responde a Barcala sobre el centenario del cine en Alicante: “La avenida de la Constitución es de todos”

A vueltas con la celebración del centenario del cine Ideal de Alicante. Después del rechazo en primera instancia por parte de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública al acto propuesto por la entidad Salvem l’Ideal para el 8 de noviembre, ahora esta organización se ha dirigido a la edil tras sus nuevas exigencias para permitir que se lleve a cabo el evento.

En concreto, sobre la exigencia de que “se demuestre la relevancia del acto”, desde la entidad entienden que “el interés público de celebrar el centenario del cine más antiguo de Alicante es evidente”. Este argumento, aseguran, se expuso en las alegaciones presentadas por Unir Alacant, entidad coorganizadora del acontecimiento, presentadas el 18 de octubre. Al día siguiente, afirman, plantearon una reunión con la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda (PP) “para explicarle el interés público y otros beneficios del acto”, pero no han recibido respuesta, según explican.

A su vez, y en este aspecto, desde Salvem l’Ideal citan el artículo 75.2.1 de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, donde “el interés público es tan solo uno de los cinco criterios que valorar favorablemente de cara a la concesión”. Por tanto, consideran que “supeditar la autorización al cumplimiento exclusivo de ese criterio es arbitrario”.

Más argumentos

Otra de las exigencias del consistorio dirigido por el alcalde Luis Barcala para permitir la celebración del centenario es que el acto cuente con apoyo institucional. Sobre esta cuestión, la entidad organizadora afirma que “no hay ninguna norma que diga que la avenida de la Constitución”, donde se ubica el antiguo equipamiento cultural y donde se pretende celebrar el acto, “es de uso exclusivo del gobierno municipal y sus concejalías”, y añaden que “denegar una autorización sólo por el hecho de no provenir de la administración también sería una arbitrariedad”. Así, concluyen que “la avenida de la Constitución es de todos”.

Cabe recordar que Cutanda, preguntada por INFORMACIÓN el pasado jueves por si el Ayuntamiento estaría dispuesto a prestar apoyo institucional al acto con la finalidad de que se celebre, respondió que los organizadores debían contar con “la autorización del propietario del edificio”, la empresa Baraka, que se encuentra a la espera de la licencia del consistorio para convertir el antiguo equipamiento cultural en un hotel.

El permiso de la empresa es necesario, según Cutanda, para poder llevar a cabo la proyección del cortometraje Tribulaciones, del actor norteamericano Harold Lloyd, que fue la primera película que se emitió en el cine Ideal hace ahora 100 años y que los organizadores del acto pretenden proyectar en la fachada del edificio.

En este sentido, desde Salvem l’Ideal aseguran “no haber encontrado ninguna ley que diga que para emitir luz sobre una pared particular haga falta la autorización del propietario”, y se preguntan si “apuntar con la linterna de un móvil a una pared sería un delito”. Para superar este obstáculo, en la organización se muestran dispuestos a “poner una pantalla delante de la pared si la Concejalía lo existe”.

Impedimentos

La organización ha lamentado que la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, en primer lugar, les trasladó que “al efecto de evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad” desde el Ayuntamiento aplicarían un “criterio restrictivo” ante la celebración del acto. Salvem l’Ideal recordó que la avenida de la Constitución es el escenario de diversos acontecimientos de gran acogida, como el celebrado el sábado 18 de octubre con la elaboración de una coca de mollitas gigante.

Tras este primer argumento, con el que se instó a la entidad a buscar una nueva ubicación para la celebración del acto y se estableció, para ello, un plazo de 10 días para presentar alegaciones, “pusieron tres nuevas exigencias sin base legal clara”, protestan desde Salvem l’Ideal en referencia a las condiciones citadas.

Con estos argumentos, consideran que “sería positivo que el Ayuntamiento, en vez de buscar razones para impedir que se celebre el centenario del cine Ideal, hubiera organizado el acto él mismo, o al menos colaborara en su organización”, a la vez que se preguntan “qué modelo de ciudad propugna la concejalía con su actitud obstaculizadora de actos culturales”.