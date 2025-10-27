El tiempo en Alicante: vuelve el sol y las temperaturas se mantienen estables

La provincia de Alicante tendrá hoy intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso al final del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas irán en ligero descenso mientras que las máximas subirán un poco. El viento soplará flojo de componente norte en el litoral y al mediodía será de componente sur. En el esto de la provincia será flojo variable y de componente oeste en las horas centrales.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy tendrá cielos despejados con temperaturas que no superarán los 23ºC.

El tiempo en Elche

El lunes llega con el cielo despejado y el sol presente en el cielo. Las temperaturas también serán de máxima con 23ºC.

El tiempo en Benidorm

Hoy se esperan cielos despejados con temperaturas que estarán en torno a los 20ºC durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

El lunes trae otra vez sol y cielos despejados a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 22ºC al mediodía.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo estará despejado con alguna nube al mediodía. Los termómetros estarán sobre los 22ºC.

El tiempo en Orihuela

El lunes estará marcado los cielos despejados y las temperaturas en torno a los 23ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá despejado con temperaturas en la línea de esta semana, que no sobrepasarán los 20ºC.

El tiempo en Dénia

El lunes se presenta con el cielo despejado y las temperaturas en torno a los 22ºC.