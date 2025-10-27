Con trabajo y techo, pero sin comida: las otras colas del hambre en Alicante

Antes de que comience el reparto de alimentos en Alicante, las personas se distribuyen de forma discreta por las calles cercanas, algunas con mochilas o bolsas, evitando en su mayoría llamar la atención mientras esperan. Y es que no todo son personas sin hogar ni desempleados de larga duración, como muchos podrían pensar. Entre los que aguardan también hay repartidores, vigilantes de seguridad, camareras, jubilados con pensiones mínimas y familias enteras que, a pesar de tener trabajo o vivienda, no pueden llenar la nevera.

La imagen, cada vez más común en los barrios alicantinos, refleja una realidad que crece en silencio: la pobreza de quienes trabajan, de los que sobreviven con empleos precarios o salarios insuficientes ante un coste de vida que no deja de subir.

Precariedad

"O pagas el alquiler o comes", dice con crudeza Vicente Márquez, de 48 años, natural de Elda. Su vida es el reflejo de ese descenso lento pero constante hacia la vulnerabilidad. Aprendió el oficio de zapatero de su padre, y su padre, a su vez, del abuelo. "Toda la vida dedicada al calzado", recuerda con cierta nostalgia. Pero el cierre de fábricas y talleres lo dejó fuera de juego.

No puedo con todo: vivienda, comida, dentista… hay que elegir qué pagar Vicente

Con la crisis del sector, Vicente cambió las hormas por los controles de acceso. Trabajó como vigilante de seguridad en discotecas y locales nocturnos, incluso en Londres, hasta que el Brexit le obligó a regresar. "Me vine a Alicante y acabé viviendo en la calle cuatro años. No me da vergüenza decirlo. Dormía donde podía, hasta que conseguí poder acceder a una vivienda de alquiler", cuenta.

Ingresos

Hoy recibe el ingreso mínimo vital -650 euros al mes- mientras espera resolver un juicio que mantiene suspendida su licencia profesional. "La gente piensa que los que cobramos el ingreso mínimo vivimos del cuento, pero no es así. Yo quiero trabajar, volver a lo mío, sentirme útil. Pero con mi edad, cada vez es más difícil que te cojan en ningún sitio".

En su piso, pequeño y con un alquiler que considera "excesivo", los números no salen. "Estoy quitándome de comer para arreglarme la boca, para dar mejor impresión y poder conseguir un trabajo", confiesa. "No puedo con todo: vivienda, comida, dentista… hay que elegir qué pagar".

Su historia se cruza con la de José García, de 46 años, vecino de Alicante, repartidor y antiguo obrero de la construcción. Durante más de dos décadas cotizó en este y otros sectores, pero una operación de corazón y la colocación de un marcapasos lo obligaron a dejarlo. "Ya no puedo hacer esfuerzos, así que tuve que reinventarme. Ahora trabajo de repartidor a media jornada, pero lo que gano no me llega ni para alquilar una habitación", explica.

Colas para recoger alimentos en el centro de Alicante. / PILAR CORTES

José ha pasado los últimos seis meses viviendo en una tienda de campaña, después de no poder afrontar el alquiler del piso compartido en el que residía. "Antes cobraba el ingreso mínimo y la renta valenciana, pero ni con eso podía pagar. Me vi en la calle. Intento seguir adelante, pero con lo que gano no me llega para comer todos los días".

A diario, como Vicente, se acerca a los puntos de reparto de alimentos gestionados por asociaciones y voluntarios en distintos barrios de Alicante. En esos lugares, el silencio y la vergüenza son casi tan pesados como las bolsas de comida.

Cambio

Y es que aquellos que reparten comida lo constatan viendo como hace unos años la mayoría eran personas sin hogar o migrantes en situación irregular. Ahora hay familias con hijos, jubilados con pensiones bajas, y hasta gente que trabaja ocho horas pero no puede pagar el alquiler ni llenar la despensa.

En Alicante, los alquileres se han disparado en los últimos años. La combinación de salarios bajos y un mercado inmobiliario tensionado ha creado una tormenta perfecta. A eso se suma la precariedad laboral: contratos temporales, jornadas parciales, y sueldos que apenas superan el salario mínimo. Para muchos, tener trabajo ya no garantiza poder vivir dignamente.

José y Vicente asienten cuando escuchan hablar de "gente normal". "Yo era un trabajador como cualquiera. Pero ahora, con 46 años y un marcapasos, me veo durmiendo en una tienda de campaña y esperando una bolsa de comida", dice José.

Yo era un trabajador como cualquiera. Pero ahora, con 46 años y un marcapasos, me veo durmiendo en una tienda de campaña y esperando una bolsa de comida José

Vicente, por su parte, intenta mantener la esperanza. "He salido de la calle una vez, puedo volver a salir adelante. Pero hace falta una oportunidad. No quiero vivir de ayudas, quiero trabajar", repite.

Entre ambos suman más de 30 años cotizados y una vida entera de esfuerzo. Y, sin embargo, comparten la misma sensación de estar al borde del abismo. "O pagas el alquiler o comes. No se puede todo", concluye Vicente.

En una ciudad que presume de sol y turismo, la sombra de la precariedad se extiende cada vez más. Bajo esa luz mediterránea, las colas del hambre se han convertido en el reflejo más cruel de un sistema que ya no garantiza lo más básico: comer, tener casa y vivir con dignidad. "No pedimos lujos, solo poder trabajar, pagar un techo y comer tres veces al día. Nada más", zanja José.