El tuit que "calienta" X: "30ºC en Alicante. Estamos a media hora de celebrar Fin de Año en manga corta"

A cuatro días de Halloween, las playas de la provincia de Alicante siguen siendo un buen plan para muchos vecinos y turistas. Aunque hoy ha dado un ligero respiro, el termómetro viene marcando cifras de verano, los supermercados exhiben turrones y polvorones, y las luces de Navidad comienzan a instalarse en las principales calles. Una imagen insólita que ha sido captada a la perfección por el popular enfermero y divulgador sanitario Héctor Castiñeira, conocido en redes sociales como Enfermera Saturada.

Su tuit, publicado este fin de semana, se ha vuelto viral:

“Falta una semana para Halloween. 30ºC en Alicante, 22º en Madrid y 27º en Barcelona. Turrón en el supermercado y la decoración de Navidad a medio colocar en la calle. Estamos a media hora de celebrar Fin de Año en manga corta, y aún hay quien dice que el cambio climático no existe”.

Con más de 307.000 visualizaciones, 2.000 retuits y 11.000 ‘me gusta’, el mensaje ha encendido el debate sobre la realidad del cambio climático en España. Muchos usuarios han respondido compartiendo fotos de termómetros, playas llenas y terrazas abarrotadas en pleno octubre, mientras otros ironizan sobre “el nuevo verano eterno” que parece instalarse en el calendario.

Un otoño de récord

Los datos acompañan la sensación popular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), octubre de 2025 está registrando temperaturas "anormalmente altas" en buena parte del país. En Alicante se han alcanzado máximas cercanas a los 31 grados, muy por encima de la media habitual para estas fechas, que ronda los 23.

Hasta hoy, 105 noches tropicales en el observatorio de Alicante en 2025, mañana probablemente será la 106.

Turrones, calabazas y bañadores

La mezcla resulta tan chocante como cotidiana: escaparates con calabazas de Halloween, estanterías repletas de turrón y, al mismo tiempo, turistas en bañador tomando el sol en la playa del Postiguet. Las terrazas siguen llenas y los aires acondicionados todavía funcionan en muchos hogares y comercios.

Para muchos alicantinos, este "verano sin fin" provoca sentimientos encontrados. Por un lado, el buen tiempo prolonga la actividad turística y comercial; por otro, genera preocupación por la falta de lluvias y el impacto ambiental que conlleva. Las tiendas de ropa no venden mucho prendas de abrigo.

Las redes, entre la ironía, la negación y la conspiración

El tuit de Enfermera Saturada no solo ha generado miles de reacciones, sino también un abanico de opiniones que van desde el humor hasta el enfado. Entre los comentarios, se perciben tres grandes corrientes de pensamiento: quienes comparten su preocupación por el cambio climático, quienes lo minimizan y quienes lo atribuyen a teorías conspirativas.

Algunos usuarios expresan su inquietud por la falta de lluvias y las temperaturas inusualmente altas: "Esto ya no es normal, cada año hace más calor y nadie parece reaccionar". Otros restan importancia al fenómeno, recordando que "en el sureste siempre hemos tenido otoños cálidos; no hay que exagerar". También hay quienes señalan causas ocultas o manipulación climática: "No todo es cambio natural, mirad al cielo y veréis que algo están haciendo con nosotros", en alusión a las estelas químicas.

En medio de las discrepancias, el debate se ha convertido en un reflejo digital del pulso social sobre el cambio climático: entre la evidencia científica, el negacionismo y la desinformación.

Un espejo de la realidad climática

Más allá de los tonos y los memes, el éxito del tuit de Enfermera Saturada pone de manifiesto una sensación compartida: el clima ha cambiado, y la ciudadanía lo percibe cada día más. Mientras tanto, Alicante disfruta de un "verano de otoño" que, aunque parezca agradable, es una señal de advertencia.

Porque, como apuntaba otro usuario en los comentarios, "el problema no es celebrar Fin de Año en manga corta, sino acostumbrarnos a que eso sea lo normal".