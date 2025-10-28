Adiós al actual Mercadito de Hogueras por las nuevas exigencias del gobierno de Barcala

Punto final al actual contrato para la explotación del conocido Mercadito de Hogueras, adjudicado a Maestral hasta después de las fiestas de 2026. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la resolución del contrato a petición de la empresa, tras la decisión municipal de reducir el horario de la música para equipararlo al de los racós y barracas, ante las quejas de las comisiones, y el espacio a ocupar por la infraestructura, ubicada en el paseo de Federico Soto, para evitar daños en las zonas verdes y la imposibilidad de circular por el carril bici anexo.

Así figura en el acuerdo de la Junta, donde se explica que el 29 de septiembre de 2025 la Concejalía de Fiestas envió para su aprobación el expediente de resolución del contrato del oficialmente conocido como "Espacio de atención protocolaria y ocio de les Fogueres de Sant Joan", adjudicado en junio de 2023 por un periodo de cuatro años. Previamente, en agosto de 2025, la empresa registró un documento con sus argumentos para renunciar el contrato, solicitando a su vez la devolución de la garantía definitiva.

Esta resolución contractual, con el acuerdo de ambas partes, se basa en la polémica generada en torno al Mercadito, que tuvo su punto álgido en las fiestas de 2024, lo que obligó al Ayuntamiento en las pasadas Hogueras a poner un mayor control para no interferir en el funcionamiento de las propias fiestas, con una mayor presencia policial en la zona para evitar concentraciones en la calzada donde se preparan desfiles como la Ofrenda de Flores los días 21 y 22 de junio.

Informes con críticas

De hecho, en julio de 2025, pocos días después del final de las fiestas, el jefe de la Policía Local emitió un informe en el que puso de manifiesto que, "debido a que este espacio ha contado con horarios de aplicación de la exención de los límites de ruido distintos al del funcionamiento del resto de racós y barracas de la ciudad, y que además dichos horarios coinciden con la celebración de desfiles y otros eventos centrales de la celebración de las fiestas de las Hogueras, se produce una incompatibilidad entre unos y otros que requiere destinar una elevada dotación policial, la cual conlleva un elevado coste económico para las arcas municipales".

Además, dos semanas después, la Concejalía de Movilidad Urbana solicitó por escrito un "replanteo de las condiciones de ocupación de las instalaciones de este contrato o, en su caso, se evalúe su posible traslado a otra ubicación". Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente se sumó al rechazo a las condiciones vigentes. "Se pone de manifiesto que como consecuencia de las instalaciones efectuadas por el contratista se generaron daños en la red de riego, en parterres de césped y en zonas arbustivas del entorno comunicando que, en consecuencia, no se autorizará la ocupación de dichos espacios en años sucesivos", según el área de Medio Ambiente.

Con esos informes sobre la mesa, "con el objeto de dar solución a la problemática manifestada por dichos servicios", según el gobierno local, a principios de agosto fue dictada providencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, dirigida al contratista en la que se le dio traslado de las condiciones que deberá cumplir en el ejercicio 2026. Entre ellas, las instalaciones del establecimiento público "deberán dejar totalmente expeditas la totalidad de zonas verdes existentes en el Paseo de Soto, así como el carril-bici que circunda dicho paseo" y , respecto de la exención temporal del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la Ley de Protección contra la contaminación acústica, "la posición del Ayuntamiento es que se ajuste a las mismas condiciones que disfrutan los establecimientos públicos (racós y barracas) que se autoricen a las distintas entidades festeras, por lo que se ceñirá al horario comprendido entre las 22:30 y las 4:30 horas".

Respuesta de la empresa

Tras esas exigencias por parte del Ayuntamiento, el contratista argumentó que "la obligación de dejar totalmente expeditas las zonas verdes existentes estaría reduciendo los espacios que comprenden la concesión y que han sido objeto de utilización en todos los años, imposibilitando ejecutar la prestación de la concesión en los términos inicialmente pactados, además se supone un coste económico derivado de la adquisición de nuevos materiales".

Por otro lado, la empresa sostuvo que "la fijación unilateral por parte del Ayuntamiento de la exención temporal supone la imposibilidad de ejecutar la prestación de la concesión en los términos inicialmente pactados ya que nos encontramos ante una modificación sustancial que altera el equilibrio económico del contrato".

Así, la concesionaria subrayó que "la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato, es una de las causas de resolución del contrato que se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículo 211.1.g), siendo uno de sus efectos el derecho del contratista a obtener una indemnización".

No obstante, añadió en su escrito la decisión de "renunciar a la indemnización que le pudiese corresponder por la resolución del contrato".