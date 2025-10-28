Alicante reparte 124.000 euros en ayudas para las fiestas de barrios y partidas

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante ha destinado una partida total de 124.000 euros para subvencionar las fiestas que se celebran en los barrios y partidas rurales del municipio, según ha aprobado este martes la Junta de Gobierno Local.

De esa cantidad, 100.000 euros se repartirán entre las 25 asociaciones integradas en la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas (Fafba), que preside Juan Antonio Javaloyes. Cada entidad recibirá 4.000 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la organización de actos festivos, actividades socioculturales o de promoción, así como para la conservación y mantenimiento del patrimonio artístico vinculado a estas celebraciones.

La convocatoria incluye una segunda línea de ayudas, dotada con 24.000 euros, dirigida a las asociaciones que contraten orquestas de música en directo con al menos seis integrantes entre músicos, bailarines y cantantes. Ambas subvenciones cubren las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025 y las entidades beneficiarias deberán justificar los fondos antes del 15 de noviembre.

Calendario popular

Las fiestas que integran la Fafba representan buena parte del calendario popular alicantino: San José (Villafranqueza y Carolinas), Tómbola, Rabasa, El Rebolledo, 400 Viviendas, La Alcoraya, Los Ángeles, Barrio Obrero, San Agustín, Fontcalent, Ermita del Moralet, Padres e Hijos del Moralet, Benisaudet, Monnegre de Abajo, San Francisco Javier-La Florida, Nou Alacant, Divina Pastora, Princesa Mercedes, El Portell de la Moleta, Bacarot, Tángel, La Cañada, Urbanova y Verdegás.

La edil de Fiestas, Cristina Cutanda, ha destacado la importancia de mantener este apoyo municipal al considerar que “el conjunto de las fiestas integradas en la Fafba representan las señas de identidad y las diferentes tradiciones asentadas desde hace décadas en los barrios y partidas de Alicante”.

Cutanda ha añadido que “son, al mismo tiempo, un ejemplo de cohesión que ahonda en nuestras raíces desde distintas ópticas y con singularidades propias que las engrandecen y las hacen diferentes unas de otras”.