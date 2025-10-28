Alicante descarta el pabellón Tómbola Arena y acepta indemnizar a la empresa que iba a construirlo

El pabellón Tómbola Arena, que no pasará del papel, costará a las arcas municipales de Alicante 123.000 euros. El Ayuntamiento descarta su construcción y acepta indemnizar a la empresa, que llevaba cuatro meses esperando para poder iniciar las obras. Desde el ejecutivo municipal de Luis Barcala explican que el motivo del desistimiento no es otro que la falta de subvenciones europeas, después de que la capital de la provincia haya quedado fuera del reparto realizado por el Gobierno de España, al no alcanzar la puntuación necesaria para ello.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, en el supuesto de que se suspenda el inicio de las obras por parte de la Administración durante más de cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir una indemnización del 3 % del precio de adjudicación. Bajo ese pretexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la resolución del contrato relativo a la ejecución de las obras del pabellón Tómbola Arena, a petición de la mercantil responsable: Abala Infraestructuras. De esta manera, el Ayuntamiento abonará un total de 123.000 euros a la compañía, pese a que la infraestructura impulsada en su día por el anterior edil de Deportes, Toni Gallego, no verá la luz.

Sin financiación

El actual edil del área y portavoz adjunto del ejecutivo municipal, Manuel Villar, ha señalado que "la causa real" tiene que ver con los fondos europeos. "De los 4,4 millones que estaba previsto que costara el pabellón, 2,6 eran fondos que el gobierno no nos ha dado", ha remarcado. Además, el también vicealcalde ha manifestado que se ha solicitado una aclaración para saber por qué Alicante ha sido excluida del reparto, lo que según el popular ha comprometido una decena de proyectos, principalmente en la Zona Norte.

"Eso no quita que lo que no se va a poner en peligro, ni mucho menos, son aquellos proyectos que dependan de nosotros o de otras administraciones que no han puesto problemas", ha añadido Villar en referencia a las instalaciones de tecnificación que el Ayuntamiento y la Generalitat buscan construir en terrenos de la Vía Parque. Preguntado sobre si el Tómbola Arena verá la luz finalmente asumiendo el Consistorio la totalidad del presupuesto, el concejal popular se ha mostrado claro: "No. De momento no se va a hacer".

Un proyecto polémico

En diciembre de 2024 las infraestructuras deportivas sufrieron un nuevo revés. El pabellón, cuyas obras debían comenzar a ver la luz en 2025, se vieron retrasadas por un cambio sustancial en el proyecto: la ubicación. El equipo de gobierno del PP acordó en Junta de Gobierno Local una modificación del proyecto inicial con el objetivo de "redefinir los accesos" a la nueva parcela y "mejorar el servicio que ofrece a los barrios" colindantes.

Este cambio del diseño aprobado casi dos años antes, en marzo de 2023, y adjudicado en marzo de 2024 cinco millones de euros, habría obligado a reubicar el pabellón en una parte más central de la manzana donde se encuentra la parcela. Según el expediente, la modificación propuesta se limitaba a desplazar el edificio, reordenando interiormente la parcela deportiva.

La modificación aprobada entonces por el gobierno popular fue muy criticada desde la bancada de la izquierda porque, en la práctica, habría supuesto tener que trasladar a su vez el campo de fútbol de Tómbola, que contó con una inversión de 360.000 euros, en menos de año y medio después de su inauguración.