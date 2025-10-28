La provincia de Alicante guardará silencio este miércoles por las víctimas de la dana

Alicante rendirá este miércoles un homenaje silencioso a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, de la que este miércoles se cumple un año. La ciudad se sumará a los actos convocados en toda España con motivo del aniversario de la tragedia, que se cobró la vida de 237 personas y dejó centenares de afectados en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

La Universidad de Alicante ha convocado un minuto de silencio a las 12 horas en los alrededores de la escultura de la mano del campus de San Vicente del Raspeig, donde se reunirán miembros de la comunidad universitaria. Como muestra de respeto y duelo, las banderas del campus ondearán a media asta durante toda la jornada.

También a mediodía, la Subdelegación del Gobierno en Alicante celebrará un minuto de silencio ante su sede, en un gesto de recuerdo y solidaridad con las víctimas y sus familias.

La Diputación de Alicante se sumará igualmente al homenaje con un minuto de silencio a las 12 horas en la puerta principal del Palacio Provincial, donde participará la corporación y el personal de la institución. Como en el resto de administraciones, las banderas ondearán a media asta durante toda la jornada en señal de duelo.

A la misma hora, el TRAM de Alicante detendrá su circulación durante dos minutos en toda la red de trenes y tranvías. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) anunció este gesto en sus redes sociales “en recuerdo de las víctimas y afectados por las inundaciones de hace un año”.

Elche también guardará un minuto de silencio a las 12 horas en la Plaça de Baix, donde el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía para sumarse al recuerdo de las víctimas.

El Ayuntamiento de Elda ha decretado luto oficial para este miércoles con motivo del primer aniversario de la dana y en recuerdo de las víctimas de aquella riada. Elda se suma así, como el resto de municipios de la Comunidad Valenciana, a las muestras de dolor por aquella catástrofe que costó 237 víctimas mortales, y que afectó a miles de personas. Por ello, las banderas de los edificios oficiales de la ciudad ondearán durante todo el día a media asta. Además, a las 12 horas se guardarán cinco minutos de silencio en la Plaza de la Constitución como muestra de duelo por este dramático suceso.

En Dolores, uno de los municipios alicantinos que sufrió gravemente los efectos de la dana de 2019 en la Vega Baja, se celebrará igualmente un minuto de silencio a mediodía. El gesto adquiere un significado especial en una localidad que todavía arrastra la memoria de aquella catástrofe.

Por la tarde, el homenaje institucional se trasladará a València, donde tendrá lugar el funeral de Estado presidido por los reyes en el Museo de las Ciencias. En el acto, al que asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y familiares de las víctimas, se leerán uno a uno los nombres de los 237 fallecidos y se guardará un minuto de silencio. La ceremonia, de una hora de duración, concluirá con la interpretación del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.