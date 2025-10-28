Alicante lanza un nuevo plan con redes, jaulas y censos para contener la plaga de palomas

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado el nuevo servicio de control de aves-plaga para los años 2026 y 2027, un programa que refuerza las campañas de captura y seguimiento de palomas y otras especies urbanas con el objetivo de mantener sus poblaciones dentro de los niveles considerados “aceptables” desde el punto de vista sanitario. El contrato, que asciende a 91.585 euros (IVA incluido), ha sido adjudicado a la empresa Lokímica, la única que se presentó al proceso de licitación pública, y tendrá una duración de dos años prorrogables por otros dos.

Según el pliego técnico elaborado por la Concejalía de Sanidad, el servicio tiene como finalidad el “control numérico” de la paloma doméstica y de otras aves —tórtolas, cotorras y gaviotas— que puedan suponer un problema de salubridad o deterioro del entorno urbano. El documento detalla que el sistema se basará en capturas programadas, censos poblacionales, retirada de nidos y medidas disuasorias para evitar su anidación, así como en campañas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre la prohibición de alimentar a las palomas.

El pliego señala que la abundancia de estas aves en zonas urbanas se ha convertido en un factor de riesgo ambiental por los daños que ocasionan en fachadas, parques y mobiliario, además de los problemas de limpieza y posibles afecciones sanitarias. Las condiciones de la ciudad (abundancia de alimento, ausencia de depredadores y espacios para anidar) han favorecido una “explosión demográfica” de palomas y tórtolas, lo que ha llevado al equipo de gobierno a establecer un plan permanente de control poblacional.

Entre las medidas previstas destaca la realización de cuatro campañas anuales de captura durante dos días consecutivos en distintos puntos de la ciudad, precedidas de quince jornadas de cebo para garantizar su efectividad. Estas actuaciones se realizarán mediante redes lanzaderas y jaulas trampa, tanto en espacios públicos como en comunidades de vecinos que lo autoricen. El contrato incluye además la retirada de nidos, huevos y pollos en edificios públicos o privados, el bloqueo de puntos de anidamiento y la instalación de sistemas de exclusión (varillas, alambres o mallas) para impedir su regreso.

Otras especies

El control también alcanza a otras especies, como la tórtola turca, las gaviotas y las psitácidas (cotorra argentina y de Kramer). En el caso de las gaviotas, la empresa deberá atender las denuncias por molestias o insalubridad y responder en menos de una hora ante situaciones de riesgo, como la caída de ejemplares en patios o viviendas. Para las cotorras, se prevén intervenciones puntuales con los mismos métodos de captura empleados para las palomas.

El programa incorpora una vigilancia sanitaria sobre la población urbana de palomas y tórtolas, con análisis veterinarios de muestras aleatorias mediante técnicas PCR o cultivos que permitan detectar bacterias, virus y parásitos asociados a riesgos para la salud pública, como la gripe aviar. Estas pruebas se realizarán al menos una vez por cada año de vigencia del contrato.

La adjudicataria, Lokímica, ofrece varias mejoras sobre las condiciones de licitación: quince capturas adicionales con red lanzadera, tres análisis sanitarios de cincuenta palomas cada uno, veinte metros lineales más de varillas o alambres y veinte metros cuadrados adicionales de malla para protección de edificios, además de cinco jaulas trampa suplementarias que se instalarán de forma simultánea a las previstas en el pliego.

Parques y solares

El servicio se extenderá a todo el término municipal, incluida la isla de Tabarca, y actuará en parques, zonas ajardinadas, solares y otros espacios donde se detecten concentraciones elevadas de aves. La concejalía designará un técnico municipal que supervisará las actuaciones y los informes mensuales sobre el número de capturas, las incidencias atendidas y el destino de los animales.

El contrato prevé que los ejemplares capturados sean trasladados a centros autorizados, aunque el pliego contempla la posibilidad de aplicar eutanasia y gestión sanitaria de los cadáveres “en caso necesario”, siempre bajo la normativa de bienestar animal. También obliga a la concesionaria a identificar y advertir a las personas que alimentan de forma habitual a las palomas, recordándoles la prohibición municipal y su responsabilidad en caso de incumplimiento.

La propuesta de adjudicación fue firmada por el vicealcalde y concejal de Contratación, Manuel Villar, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local del 9 de septiembre, y ratificada en octubre una vez comprobada la documentación de la empresa. La ejecución del contrato, según el acuerdo, quedará supeditada a la existencia de crédito presupuestario en los ejercicios 2026 y 2027, con una dotación anual de 45.792 euros.