El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a que se celebre el centenario del cine Ideal

A la espera de un posible cambio de guion. El acto propuesto por las organizaciones Salvem l’Ideal y Unir Alacant para celebrar el centenario de la inauguración del cine Ideal de Alicante está siendo “estudiado” por el Ayuntamiento después de que, en primera instancia, denegara esta celebración.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Gobierno local celebrada este martes, la concejala de Ocupación de la Vía Pública y portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, ha afirmado que la Concejalía de Cultura, dirigida por Nayma Beldjilali, “está estudiando” la alegación presentada por los organizadores y, "si cumple con los criterios, seguiremos adelante con el expediente".

Esta ha sido la respuesta del consistorio después de semanas en las que las declaraciones de cara a este acto no hacían pensar en un posible permiso para la celebración. En concreto, el gobierno local exigió que “se demostrara la relevancia del acto” para emitir el permiso, ante lo que las entidades justificaron que “el interés público de celebrar el centenario del cine más antiguo de Alicante es evidente". Por otra parte, también argumentaron que el interés público del acto es “solo uno de los cinco criterios para valorar favorablemente” la realización del acto propuesto.

Cutanda también ha sido preguntada por si el Ayuntamiento tiene previsto reunirse con las entidades organizadoras, aspecto que no ha aclarado. Salvem l’Ideal afirmó que había propuesto un encuentro con la concejala el 19 de octubre y que la propuesta no había sido contestada.

Centenario

Este acto se celebraría, en caso de que se otorgue permiso, el sábado 8 de noviembre a las 19:00 en la avenida de la Constitución, donde se ubica el antiguo cine Ideal, inaugurado el 10 de octubre de 2025. Precisamente, los organizadores pretenden que se proyecte en la fachada de este inmueble el cortometraje Tribulaciones, del humorista norteamericano Harold Lloyd, que fue la primera película que se emitió en el antiguo cine hace ahora 100 años.

Otro de los argumentos que puso el Ayuntamiento para rechazar el acto fue la ausencia de petición de permiso a la empresa propietaria del inmueble para la proyección, ante lo que las entidades contestaron “no haber encontrado ninguna ley que diga que para emitir luz sobre una pared particular haga falta la autorización del propietario”.

Por último, desde la Concejalía de Ocupación de Vía Pública también se aludió a que el acto debía de contar con el apoyo de algún departamento del Ayuntamiento para llevarse a cabo, además de citar la intención de “evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad”. Ante este último argumento, los organizadores recordaron que la avenida de la Constitución ha acogido recientemente actos masivos, como el celebrado el pasado 18 de octubre con la elaboración de una coca de mollitas gigante.

Tras estas discrepancias, el Ayuntamiento ha afirmado estar estudiando alegaciones y ha condicionado nuevamente la celebración del acto a que vaya “acorde a la ordenanza” de Ocupación de Vía Pública.