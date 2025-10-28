Plan Edificant Alicante: La Cañada del Fenollar, un poco más cerca del nuevo colegio

Una luz al final de un largo túnel para la construcción del nuevo colegio de la Cañada del Fenollar. La Concejalía de Educación llevará al pleno de este jueves la aprobación del aumento del presupuesto en 1,3 millones de euros tras un año y medio de espera. Las instalaciones educativas pasarán a costar 6.083.220 euros con motivo de las subidas de precios desde 2022, cuando se hizo el proyecto básico para sacar a los escolares y profesores de una zona inundable.

El departamento dirigido por Mari Carmen de España ha confirmado a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento tiene previsto sacar adelante este trámite necesario, después de que la Dirección General de Infraestructuras diera luz verde a principios octubre al incremento de los fondos, un paso adelante que la Administración autonómica había retrasado bajo el pretexto de la dana.

La Asociación de Padres y Madres de alumnos (Ampa) de La Cañada, que ya ha anunciado que acudirá al pleno, afronta este pequeño avance como un "cierto alivio", según su presidenta Marina Benimeli, porque la construcción de este colegio se ha quedado a la cola del Plan Edificant en Alicante. Lleva seis años desde que el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat lo incluyeran en el programa autonómico para construir un nuevo centro educativo más grande y en otra parcela más segura. Desde entonces son numerosas las ocasiones en las que la alerta por tormentas preocupa a las familias y a los profesores, la última este mes.

Tras su aprobación en el pleno, la Ampa solicitará a la edil de Educación una reunión para saber los pasos que van a seguir, aunque son conscientes de que el camino que queda no será corto. Las familias estiman que hay por delante un año más de burocracia hasta que puedan comenzar unas obras que tardarían otros 22 meses. En total tres años más de espera.

El colegio La Cañada, situado en una rambla, lleva 15 años a la espera de su nueva ubicación / Pilar Cortés

Dos décadas con barracones

Ya en 2006 la necesidad de construir un nuevo colegio en la Cañada se hizo evidente, pues en este año se colocó el primero de los doce barracones que ahora tiene el centro, en dos alturas, ante la falta de espacio. Sin embargo, casi dos décadas después sigue siendo una asignatura pendiente, mientras otros centros educativos de Alicante que fueron incluidos en el Plan Edificant, aunque a paso lento, han ido avanzando.

Cuando consiga desbloquearse esta situación, el nuevo colegio, proyectado para esta partida rural alicantina, se ubicará en una parcela urbanizada, entre las calles Aucuba y Madroño.