Los conservatorios de Alicante se abren a los pequeños genios

Los conservatorios se abrirán a los pequeños genios en la provincia de Alicante. Ya no será necesario tener ocho años, como mínimo, para aprender música o danza. La Conselleria de Educación ha decidido flexibilizar los requisitos para autorizar el acceso de menores a niños con talento precoz o aptitudes excepcionales. Con ello, podrán acceder a estos estudios, cuyas plazas están muy cotizadas, escolares con menor edad de manera excepcional.

El departamento de José Antonio Rovira ha actualizado el marco normativo de los conservatorios profesionales de música y danza, las escuelas oficiales de idiomas y las escuelas de enseñanza artística no formal. Asimismo, ha destacado que la flexibilización de la normativa de las escuelas de enseñanza artística no formal "dota a estos centros de mayor autonomía y capacidad de adaptación a su entorno, impulsando un modelo educativo abierto, inclusivo y dinamizador de la vida cultural local".

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, trasladó este martes a los sindicatos las modificaciones realizadas en seis decretos de Enseñanzas de Régimen Especial. "Estas modificaciones suponen un avance significativo en la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las enseñanzas artísticas profesionales, adaptando los procedimientos a la realidad educativa actual", ha destacado Educación.

Frente a ello, UGT ha denunciado recortes encubiertos bajo la "flexibilización" normativa y ha acusado a la conselleria de eliminar o reducir artículos esenciales que "comprometen la calidad educativa", como la eliminación del requisito de formación pedagógica para el profesorado; la supresión de los planes de mejora, los proyectos de investigación e innovación y los proyectos de aprendizaje-servicio; la desaparición práctica de la evaluación institucional, reducida a la inspección educativa; la pérdida del derecho del profesorado a participar en los cursos del Cefire; o la falta de un marco normativo que regule las horas complementarias del profesorado, dejándolas al arbitrio de los centros. Por su parte, el STEPV, ha advertido de los riesgos pedagógicos y físicos de admitir alumnado menor de 12 años en enseñanzas profesionales y de mezclar edades muy dispares en las elementales.

Colas en la Escuela de Idiomas de Alicante EOI, en imagen de archivo / Pilar Cortés

Escuelas de idiomas

En el ámbito de las Escuelas Oficiales de Idiomas, Educación ha asegurado haber llevado a cabo una "simplificación organizativa y eliminación de estructuras duplicadas" para tener una "gestión más eficiente, racionalizando recursos humanos y técnicos, adaptando la normativa a las nuevas realidades pedagógicas y digitales". Sin embargo, UGT ha alertado de la supresión de diversas coordinaciones, como consecuencia directa de la desaparición de las Mediatecas.

UGT ha lamentado que no se haya aprovechado la oportunidad para reconvertir estos espacios en recursos que acerquen las escuelas de idiomas a la ciudadanía y ha trasladado el malestar de los equipos directivos por la sobrecarga de tareas y la falta de personal de administración y servicios. El STEPV también ha salido en defensa del papel de las mediatecas y ha pedido redefinir y mantener la dinamización lingüística.