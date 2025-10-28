Más dinero para limpieza en Alicante: cinco millones de refuerzo hasta 2031

El Ayuntamiento de Alicante inyectará otros cinco millones de euros en el servicio de limpieza para mejorar la imagen de la ciudad. El gobierno local ha aprobado este martes la primera modificación del contrato, con la que prevé destinar 750.000 euros más al año, para la incorporación de personal. Según detalló el alcalde Luis Barcala en el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad, se espera contar con un centenar de barrenderos más.

Según el expediente aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local, el importe total del contrato (adjudicado en 2022) pasará de 323 millones de euros a más de 328 millones. Un incremento presupuestario del 1,57 %, que se destinará al apartado de la adjudicación relativo a la recogida de residuos. Una decisión que se produce tras las crecientes críticas ciudadanas por la situación de la ciudad, que el propio alcalde reconoció como "mejorable".

La justificación del incremento, de acuerdo con el documento de aprobación del incremento presupuestario, es la necesidad de aplicar "reajustes en la modalidad o frecuencia de los servicios de recogida de residuos o de la contenerización al objeto de dar respuesta a necesidades de salubridad pública o mejora de los índices de recogida selectiva de obligado cumplimiento".

