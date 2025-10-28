Los estudiantes de la provincia de Alicante claman que las denuncias por acoso escolar no se ignoren

El suicidio de Sandra Peña, una adolescente de 14 años de Sevilla tras sufrir acoso escolar continuado, ha dejado este martes aulas vacías en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana y en el conjunto del país. Alumnos de Secundaria y de Bachillerato claman que las denuncias por bullying no sean ignoradas nunca más, como ocurrió con esta joven.

"Miles y miles de estudiantes sufrimos acoso cotidianamente. Seguramente muchas de los cuales somos aquí hoy hemos tenido que soportar el insoportable: comentarios, insultos, agresiones por cómo vestimos, por nuestro peso, por el color de nuestra piel, por cómo hablamos, por nuestra orientación o identidad sexual, porque no encajamos en la estética de los vendehúmos... Una opresión que no nos deja ser libres. Que nos atormenta, que nos bloquea", reza el manifiesto que leerá durante la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes desde las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante a las 12 horas.

El movimiento estudiantil señala al colegio católico Irlandesas de Loreto por no activar el protocolo, a la Junta de Andalucía por concederle fondos públicos y al Gobierno de España al que acusan de no poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y de no apoyar a la salud mental. También alertan de que el bullying tiene mucho que ver con los discursos de odio que la extrema derecha propaga desde las redes, los medios de comunicación y las instituciones. Con ello, han apelado a que luchar contra el acoso es luchar contra el machismo, el racismo, la LGTBI-fobia y el fascismo.

En este contexto, el Sindicato de Estudiantes ha anunciado una campaña en los centros de todo el país para que nunca más una denuncia de bullying se ignore, para que se actúe cuando se avisa de una situación de acoso y para que se destinen de forma inmediata recursos económicos, humanos y materiales necesarios.

Cámaras controlando el acceso a los baños de un instituto de la provincia / AXEL ALVAREZ

Más de 4.000 casos en la provincia

Según los últimos datos dados a conocer por la Conselleria de Educación, la provincia de Alicante registró 4.111 casos de acoso escolar y ciberacoso en las aulas durante el 2023, un 18 % más que el año anterior cuando se registraron 3.474 casos. Las cifras del pasado curso todavía no las ha hecho públicas.

El acoso escolar es la principal preocupación en las aulas de la Comunidad Valenciana, según un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Metroscopia, con el apoyo de la Fundación Unicaja sobre la percepción ciudadana del Sistema Educativo en España 2025. Este informe revela que este problema inquieta a nueve de cada diez personas (89 %), casi a la par que la falta de motivación de los alumnos ( le preocupa a un 87 % de los encuestados).

El seguimiento de la huelga de este martes por parte de los alumnos alicantinos ha sido desigual. En algunos institutos de Alicante, ha faltado la mitad de los estudiantes (solo pueden a partir de tercero de la ESO), mientras que en Benidorm lo han hecho entre el 20 y el 30 %.

Protocolo de convivencia

El departamento de Jose Antonio Rovira está ultimando un decreto de convivencia que reforzará la autoridad del docente para poner coto a los conflictos en las aulas, un compromiso pendiente en la enseñanza pública donde las faltas de respeto, acoso y agresiones que sufren los profesores por parte de alumnos y familias se ha multiplicado en el último curso, tanto en la Comunidad Valenciana, como en la provincia de Alicante, junto a los casos de bullying entre estudiantes.

Sin ir más lejos, los institutos de la provincia han visto cómo se han extendido restricciones en los aseos para evitar, entre otros conflictos, el acoso escolar en espacios que no pueden estar tan controlados por los docentes.