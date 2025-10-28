Conmoción en el mundo de las Hogueras por la pérdida de una histórica festera

La comunidad de las Hogueras se encuentran de luto tras el inesperado fallecimiento de Loli Cuenca Gómez, presidenta de la hoguera Francisco Albert, este martes por la mañana. La noticia ha conmocionado al mundo de la Fiesta, especialmente a los miembros de la foguera que ella lideraba, tan solo unos meses después de asumir el cargo.

Loli Cuenca, con 35 años de trayectoria en la Fiesta, asumió el cargo de presidenta de la hoguera Francisco Albert el pasado mes de septiembre. Junto a su equipo compuesto por Antonio Sansano, Nerea García, Juan José Navarro Moreno y Mercedes Cuenca, iniciaron con ilusión el mandato para el periodo 2025-2028.

Entre sus proyectos más ambiciosos estaba el objetivo de llevar a su hoguera a la Primera categoría, un reto que había generado gran expectación, pues Francisco Albert plantará sus monumentos en dicha sección en junio de 2026.

Condolencias y homenajes

Tras la noticia de su fallecimiento, diversas instituciones y grupos festivos han expresado su profundo pesar. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, lamentó la pérdida de Cuenca, calificándola como "una gran presidenta, pero sobre todo, una gran persona" y expresó su deseo de que "descanse en paz".

Desde la hoguera Princesa Mercedes, su mensaje de apoyo fue claro: “Nos unimos al dolor de nuestros vecinos de la Hoguera Francisco Albert por la pérdida de su presidenta, Loli Cuenca. Nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a familiares y compañeros".

La hoguera Plaza Lo Morant también mostró su solidaridad, destacando su figura como “una gran mujer de la Fiesta” y transmitiendo “ánimo y fuerza a todos en este duro momento”.

Por su parte, la hoguera Virgen del Remedio-La Paz, visiblemente afectada por la noticia, subrayó la entrega incansable de Loli Cuenca a la fiesta: “Una mujer luchadora y trabajadora, amante de Les Fogueres y fiel a su hoguera. Recibid nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo”.