Los fuegos de Hogueras no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó de Alicante

Un cambio que llegó para quedarse. Alicante se despide definitivamente de una de sus imágenes más emblemáticas de las Hogueras: los fuegos artificiales no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó. Así lo confirmó este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien indicó que este tradicional punto de disparo no volverá a utilizarse, y que el equipo de gobierno del PP continúa buscando una nueva ubicación en la fachada litoral de la ciudad. De esta forma, lo que el año pasado se presentó como un cambio provisional se ha convertido en definitivo de cara a 2026.

En mayo de 2025, el equipo de gobierno del PP anunció el trasladó el concurso pirotécnico al paseo volado de la Zona Volvo debido a las obras que el Servicio Provincial de Costas realizaba en el espigón del Postiguet, una actuación que interfería con la instalación de los fuegos. Aunque los trabajos concluyeron antes del inicio de las fiestas, el equipo de gobierno de Luis Barcala mantuvo la nueva ubicación y señaló su intención de regresar al Cocó en 2026. Sin embargo, ese regreso ya no será posible, un cambio que ya se dejó entrever en las bases del concurso de mascletàs y fuegos publicadas la pasada semana en las que no se concretaba la ubicación de los disparos.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, afirmó este martes, en la rueda de prensa que se celebra tras la Junta de Gobierno, que la playa del Cocó ha "desaparecido", lo que imposibilitaría recuperar el tradicional punto de disparo. "Desgraciadamente, lo que era la playa del Cocó ha desaparecido porque Costas y el Gobierno de España la han hecho desaparecer", afirmó Cutanda quien añadió que: "El espigón no existe; nos lo han quitado. Esa ubicación, a día de hoy, no se puede utilizar para disparar".

"El espigón ya no existe"

En su comparecencia, Cutanda indicó que el nuevo espigón presenta características incompatibles con los requisitos de seguridad necesarios para disparar los castillos de fuegos artificiales de Hogueras. "El espigón era muchísimo más nacho, el actual tiene apenas dos metros de ancho, es rocoso y está en desnivel, por lo que no se puede apoyar nada para ser disparado", precisó Cutanda. "Ahora el Cocó y el Postiguet son una única playa, y, por tanto, desde esa ubicación ya no se puede disparar", subrayó la concejala.

Además, la concejala de Fiestas apuntó una novedad que el año pasado no se puso sobre la mesa, que la normativa prohíbe realizar espectáculos pirotécnicos a menos de 500 metros de una zona forestal, una distancia que no se cumple por la proximidad de la Serra Grossa si los fuegos se desparasen desde la arena. "Esa zona está muy cerca de la Serra Grossa, y la ley obliga a mantener una distancia mínima de 500 metros respecto a cualquier zona forestal. Por eso el año pasado no se disparó desde allí", insistió Cutanda.

En busca de un nuevo escenario

A pesar de la incertidumbre acerca de la ubicación desde la que se lanzarán los fuegos y las quejas de hosteleros y hoteleros por la ubicación desde la que dispararon este 2025, Cutanda remarcó que la intención del equipo de gobierno es mantener el disparo en la facha litoral de la ciudad. "Estamos trabajando para estudiar un sitio óptimo donde se puedan disparar los fuegos artificiales de Hogueras en la zona litoral. Todavía no lo tenemos definido, pero será el mejor posible y con el interés general para todos los alicantinos”, afirmó Cutanda.

El Ayuntamiento publicó la pasada semana las bases del concurso para los disparos pirotécnicos de las Hogueras 2026, que incluyen las mascletás, la Palmera previa a la Cremà y los castillos de fuegos artificiales. En los pliegos no se concretaba la ubicación del concurso de fuegos artificiales, que se seguirán lanzando del 25 al 29 de junio, un detalle que ya anticipaba la situación actual. Aunque la pasarela volada de la Zona Volvo demostró ser una alternativa válida en 2025, el gobierno local no ha confirmado si repetirá el mismo escenario. "Se están estudiando todas las opciones posibles en la fachada litoral", señaló Cutanda.

En el concurso se concreta que la duración mínima de los castillos de fuegos artificiales, que se dispararán entre el 25 y el 29 de junio sin concretar por ahora la ubicación aunque permitiendo los acuáticos, será de 15 minutos, al igual que en los últimos años, descontando los truenos de aviso. Los disparos, cuyo presupuesto se mantiene en 19.000 euros, se deben efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC, si se mantienen las bases de las últimas ediciones. Los fuegos serán, principalmente, aéreos, aunque siempre que se ha lanzado desde el Cocó se han permitido fuegos acuáticos. La empresa ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.