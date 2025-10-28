El gobierno de Barcala asegura que cumplirá con Vox, pero no aclara cómo eliminará la ideología de los refugios de la Guerra Civil

El gobierno de Luis Barcala cumplirá "todos sus acuerdos" con el grupo Vox para encarrilar las cuentas del 2026. Así lo ha manifestado este martes la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, quien ha evitado concretar cómo se llevarán a cabo propuestas ya pactadas como la de "eliminar la ideología" de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil o de las actividades del Observatorio de Medio Ambiente.

Después de que este lunes INFORMACIÓN avanzase las iniciativas que el ejecutivo popular debe cumplir antes de que finalice el año para poder negociar con los ultras, el gobierno de Barcala ha mostrado su voluntad de llevar a cabo los distintos pactos pendientes con los de Abascal. En total, una treintena de medidas acordadas en negociaciones previas que incluyen la revisión del contenido que se difunde en las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil y en el Observatorio de Medio Ambiente, para "eliminar la carga ideológica" de estos espacios, así como de la redacción de documentos como los planes municipales de Inclusión y Juventud, de los que piden suprimir expresiones relacionadas con el empoderamiento de la mujer.

Además, también están pendientes en Vox de que se ejecuten peticiones que ya fueron anunciadas, pero aún no se han materializado: es el caso de la instalación de sombrajes en viales comerciales (anunciada en distintas ocasiones por el ejecutivo popular sin que se haya materializado más allá de los polémicos toldos de Tabarca); la reforma integral de la fuente de plaza América (cuyo proyecto también fue anunciado y del que, por ahora, nada más se sabe); la reurbanización de la plaza San Cristóbal; y actuaciones en calles como la de San Cayetano y Nadadora Carmen Soto.

La izquierda pide apartar a Vox

Un nuevo acercamiento entre ambas formaciones que no ha sido bien recibido en la bancada de la izquierda. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha señalado que "mientras el alcalde mercadea para resignificar los refugios de la Guerra Civil", Barcala "no se está ocupando de los problemas reales de los alicantinos".

Desde el grupo socialista han ofrecido al alcalde este martes "otra alternativa" basada en la aprobación de "medidas para facilitar el acceso a la vivienda, corregir la deficiente gestión de los servicios sociales y los servicios públicos, solucionar las deficiencias de los barrios, poner el foco en la gestión de las grandes contratas para mejorar el transporte público y la limpieza, y mantener el patrimonio". Una serie de ejes que, de atenderse, podrían facilitar que el PP y el PSOE pactaran las cuentas municipales. "Es una anomalía que el alcalde esté reaccionando a golpe de ultimátum de Vox", ha criticado Barceló.

Por su parte, desde Compromís consideran que "Alicante no puede seguir secuestrada por los caprichos ideológicos de la extrema derecha". El portavoz de la coalición, Rafa Mas, cree "intolerable el nivel de provocación al que ha llegado Vox y el nivel de secuestro del gobierno municipal de Barcala".

Para los valencianistas, "este pacto de Barcala ha supuesto un empobrecimiento de los servicios públicos" así como una "subida importante" de tasas como la de recogida de basura y residuos. "A estas alturas del año, con el anterior concejal de Hacienda, Toni Gallego, ya nos habíamos sentado y presentado nuestras propuestas", mientras que en este 2025, todavía no se conoce el borrador del próximo año. "Es indecente e intolerable que una a la deriva, con los barrios abandonado, siga sufriendo el desgobierno y la falta de alcalde y las concesiones al chantaje de la extrema derecha", ha añadido.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, opina que "Vox se dedica a reescribir la historia mientras miles de familias alicantinas siguen esperando una vivienda digna o servicios básicos". El edil afirma que "su plan de 'resignificar' los refugios antiaéreos es una vergüenza y una falta de respeto a la memoria de quienes sufrieron los bombardeos".

Además, Copé sostiene que "Barcala baila al ritmo que marca la ultraderecha y se ha convertido en rehén de sus ideas, que no mejoran la vida de nadie". A juicio del portavoz de EU-Podemos, "Alicante necesita verdad, memoria y dignidad, no los delirios de la extrema derecha".