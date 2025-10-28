El Doctor Balmis de Alicante, "un hospital de cuento"

El programa de didáctica de apoyo a menores hospitalizados de larga estancia que la Fundación CV MARQ lleva a cabo en colaboración con el Hospital General Universitario Doctor Balmis y la Fundación Isabial ha dado comienzo este martes con la inauguración de la décimo cuarta edición de "Un hospital de cuento".

Este proyecto, del que se cumplen 14 ediciones desde su puesta en marcha, está dirigido a menores de entre 4 y 14 años de larga estancia hospitalaria ingresados en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y que cursan estudios y actividades en la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH).

Los menores cuentan con la asistencia de profesorado especializado, además de personal técnico y monitores de la Unidad de Didáctica de la Fundación CV MARQ.

La Fundación CV MARQ ha editado un cuento sobre la última exposición temporal cuyos beneficios irán destinados a la investigación del cáncer infantil

Talleres

Desde su implantación en 2011, cerca de 400 niños y niñas han participado en los talleres que tratan de acercar el Museo Arqueológico de Alicante a los menores ingresados en el hospital. Durante este curso 2025-2026 que ha arrancado hoy, el material didáctico sobre el que van a trabajar está relacionado con la Edad Media.

La Fundación CV MARQ ha editado un cuento sobre la última exposición temporal que giraba en torno a los orígenes de Alicante (Ciudades de Luz. Ákra Leuké. Lucentum. Laqant), que se venderá en la tienda del MARQ y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Isabial (Instituto Sanitario y Biomédico de Alicante).

Nueva edición de "Un hospital de cuento" en el Doctor Balmis de Alicante / INFORMACIÓN

Menores ingresados

Los dibujos que ilustran este cuento han sido realizados por los menores hospitalizados que participaron en el programa "Un hospital de cuento" durante el curso pasado, dibujos que acompañan los textos de la Unidad de Didáctica de la Fundación CV MARQ.

La jornada de apertura del programa ha contado con la participación de Francisco Soriano, gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General; Javier González de Dios, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Doctor Balmis; y Jesús Soriano, profesor de la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH).

Así como Paloma Vela, directora científica de Isabial; Gema Sala, coordinadora de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club LLumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ y Josep Albert Cortés i Garrido, director gerente de la Fundación MARQ.