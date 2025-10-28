Premio a la escuela de reanimación cardíaca del Colegio de Enfermería de Alicante

La escuela de reanimación cardíaca del Colegio de Enfermería de Alicante, promovida y coordinada por el vicepresidente colegial, Francisco Gómez Vitero, fue distinguida con el premio “Contribución Colegial y Social” en la reciente Gala de la Salud. Esta fue organizada por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (Upsana), que está integrada por once colegios profesionales del ámbito sanitario de la provincia.

El galardón fue entregado por la presidenta colegial, Montserrat Angulo Perea, y recogido por el coordinador de la escuela y vicepresidente de la entidad colegial, Francisco Gómez Vitero.

Paradas

Según datos del Ministerio de Sanidad, cada año se producen en España alrededor de 30.000 paradas cardiacas fuera del ámbito hospitalario y unas 22.000 paradas dentro de estos.

Actualmente, la supervivencia global ante una parada ronda el 5 %, mientras que en entornos con buenos sistemas de respuesta puede alcanzar el 40 %.

Maniobras básicas

Con este premio, se pone en valor la labor que desarrolla la Escuela de RCP en la formación de profesionales sanitarios y de la ciudadanía, promoviendo el conocimiento y la capacitación en maniobras básicas de reanimación que contribuyen a salvar vidas.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se insiste en la importancia de la formación en reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) entre la ciudadanía.

En este sentido, la Escuela de RCP desarrolla de forma continuada cursos de formación dirigidos tanto a enfermeras y enfermeros de la provincia como a la población en general para crear una red de personas capacitadas para actuar con eficacia ante una emergencia cardiaca.

Talleres y sesiones prácticas

A lo largo de 2025 se han llevado a cabo talleres y sesiones prácticas en distintos municipios de la provincia, con una notable participación y un creciente interés social, evidenciando la relevancia de la educación en primeros auxilios y soporte vital básico.

Una iniciativa cuya marca ha sido registrada por el colegio y que ha formado ya a más de 4.500 personas en esta materia desde 2016, habiendo recibido también la entidad colegial el reconocimiento por parte de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) como centro acreditado para impartir formación en materia de RCP.

En estos episodios críticos, la comparación de resultados y de modelos organizativos se plantea como una estrategia clave para mejorar la supervivencia, lo que hace imprescindible contar con registros de parada cardiaca de calidad y de carácter obligatorio, liderados por las autoridades sanitarias con la colaboración de los profesionales implicados.