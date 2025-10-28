Expertos de Alicante coinciden en que la lA en salud debe estar guiada por principios bioéticos

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha celebrado este martes la I Jornada del Comité de Bioética Asistencial (CBA), coincidiendo con el Día Mundial de la Bioética. Con el lema, la “IA en salud: una cuestión de bioética”, el encuentro ha puesto en primer plano la necesidad de que la innovación tecnológica en el ámbito sanitario se articule desde el respeto a los derechos fundamentales.

En la inauguración, el gerente ha indicado que “en el Comité de Bioética se han construido espacios de escucha y reflexión compartida y hoy día, ante el avance de la inteligencia artificial, debemos seguir garantizando que la tecnología esté al servicio de las personas, no al revés”.

“La estrategia de implementación de la IA debe tener en cuenta no solo valores cuantitativos, sino también cualitativos, con la bioética como guía fundamental. Las organizaciones sanitarias deben poner siempre a la persona en el centro, con protección de sus derechos fundamentales, respetando su dignidad, libertad, intimidad, y autonomía”, ha destaco por su parte la presidenta del comité, la abogada Mª Carmen López Cuesta.

Buenas prácticas

La presidenta ha presentado la ponencia “Buenas prácticas de la integración de la Inteligencia Artificial en salud”, ya defendida en el VII Congreso Internacional de Bioética, celebrado recientemente en Valencia y que formó parte de la mesa de diálogo con el Comité de Bioética de España.

Los principios bioéticos han sido expuestos por M.ª José Auria Romero, vicepresidenta del Comité de Bioética y enfermera comunitaria, quien ha reseñado que la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia deben guiar a los profesionales en su práctica clínica cotidiana.

En la ponencia titulada “Te acercamos a tu comité”, el oncólogo Domingo Cano Gil, ha explicado las funciones, objetivos y procedimientos del Comité de Bioética Asistencial, así como la importancia de la confidencialidad y del acompañamiento ético en los casos clínicos complejos.

Profesionales participantes en la jornada de bioética en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Reconocimiento

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el homenaje al equipo multidisciplinar que ha formado parte del Comité de Bioética Asistencial desde su fundación en 2004. Un total de 26 profesionales han recibido una mención de honor y un diploma conmemorativo, diseñado como símbolo de reconocimiento institucional.

En la clausura del acto la subdirectora de Enfermería, Rosa Bustos, ha puesto en valor la importancia del trabajo interdisciplinar y del compromiso ético de todos los profesionales en la atención a los pacientes.

Equipo interdisciplinar

El Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Sant Joan d’Alacant está formado por un equipo interdisciplinar de profesionales de Medicina, Enfermería, Trabajo Social, el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) o Farmacia, entre otros y la letrada que ocupa la presidencia.

Su labor se centra en analizar, asesorar y orientar sobre los conflictos éticos que surgen en la práctica clínica, ayudando a los equipos asistenciales a reflexionar sobre los dilemas derivados de la atención sanitaria. Sus decisiones no son vinculantes, pero constituyen una guía ética y deliberativa que refuerza la calidad asistencial y el respeto a los derechos de los pacientes.