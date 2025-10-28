Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vía libre para el parking del Mercado de Babel en Alicante

El equipo de gobierno del PP aprueba la adjudicación de las actuaciones para las mejoras del espacio que permitirá crear 60 plazas de parking con control de acceso por 130.000 euros

El aparcamiento del Mercado de Babel lleno, en una imagen reciente.

El aparcamiento del Mercado de Babel lleno, en una imagen reciente. / Alex Domínguez

Lydia Ferrándiz

El nuevo aparcamiento junto al Mercado Municipal de Babel ya tiene quien lo construya. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la adjudicación de las obras a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos, que será la encargada de acondicionar la parcela situada entre las calles Asilo, Miguel Hernández y Pardo Gimeno.

El proyecto, con un presupuesto de 129.917 euros y un plazo de ejecución de dos meses, prevé la creación de 60 plazas de estacionamiento, 53 para coches, cuatro para motocicletas y dos para personas con movilidad reducida, todas ellas con control de acceso automatizado. La actuación forma parte del acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y el grupo municipal Vox, incluido en la segunda modificación de créditos aprobada en julio por valor de 35 millones de euros y que, entre otras cuestiones, se destinaba a obras como parque inundable de la Almadraba, la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, la finalización del parque del PAU 2-La Torreta o a la amortización de créditos por valor de 24 millones de euros.

Así será el parking

El acceso al nuevo aparcamiento se realizará desde la calle Asilo mediante barreras electromecánicas, y se mantendrá la entrada para los comerciantes desde Pardo Gimeno, así como los pasos peatonales existentes. El espacio se organizará con un recorrido circular y se cerrará la salida actual hacia la calle Asilo, que se sustituirá por un parterre con césped artificial y bolardos de caucho.

También se prevé mejorar la accesibilidad urbana y la seguridad peatonal en el entorno, especialmente en la calle Asilo. En paralelo, se reordenará la zona de estacionamiento del mercadillo con acceso desde Pardo Gimeno, donde se han proyectado 64 plazas para coches, 10 para motocicletas y dos para personas con movilidad reducida.

El Mercado Municipal de Babel, inaugurado en 1972, es el segundo más grande de Alicante, con una superficie de más de 3.400 metros cuadrados y 52 puestos comerciales. La nueva infraestructura busca dar respuesta a una de las principales demandas de los usuarios y comerciantes del barrio, que desde hace años reclaman más espacios de aparcamiento en la zona.

TEMAS

