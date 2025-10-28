Los médicos inspectores de la Seguridad Social hacen paros parciales por la gestión de las bajas

Los médicos inspectores de la Seguridad Social han acordado denunciar la precarización de la gestión de las bajas por incapacidad temporal, a la vez que inician unos paros indefinidos parciales desde esta semana en todo el país, y también en la provincia de Alicante, con paros dos o tres días a la semana durante una hora hasta que se resuelva ese conflicto. El colectivo ya celebró paros parciales en 2023 y 2024.

En esta ocasión están convocados por el sindicato recién creado por los propios inspectores médicos (SIMEDISS) y cuentan con el apoyo del Consejo General de Médicos de España, en un momento en que se han disparado las bajas médicas.

Injerencia

Entre los motivos de los paros están "el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y una nefasta organización" del trabajo del colectivo, junto a la "injerencia" en el libre ejercicio profesional de los médicos inspectores; "la vulneración del acto médico y la pérdida de derechos de los ciudadanos".

También las "presiones" a este colectivo, "que actualmente tiene las plantillas más mermadas de toda su historia". Esto coincide, señalan, con la peor gestión histórica de la incapacidad, "actualmente descontrolada, lo que provoca que se cite a control médico por primera vez en la mayoría de los casos a los pacientes cuando llevan más de 600 días de baja".

Impotencia

Con ello también quieren "defender los derechos de la ciudadanía" y denunciar la "nefasta gestión" de la incapacidad laboral por parte de la actual Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sumada a la "impotencia de la Secretaría de Estado frente a esta y el silencio reiterado de la ministra en este asunto".

Agencia Atlas

Patologías

Los facultativos inspectores de la Administración de la Seguridad Social son los responsables de emitir los informes médicos de valoración y control de las incapacidades (temporal, absoluta, etc.), a través de su función evaluadora de las limitaciones orgánico-funcionales de las patologías que padecen los ciudadanos.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2023 de 16 de marzo, estos profesionales asumen una mayor responsabilidad por la desaparición de los Equipos de Valoración de Incapacidades para los pacientes en situación de incapacidad temporal entre los 12 y 18 meses.

Aumento de funciones

"Se pierde así el sistema garantista del Equipo de Valoración de Incapacidades, que es un órgano colegiado multidisciplinar que valora además la profesión ejercida y los datos administrativos del trabajador. Los médicos inspectores han pasado a asumir un aumento de funciones y competencias en un momento en que los recursos humanos y materiales se encuentran disminuidos", explican desde la Organización Médica Colegial.

Los médicos consideran que todo ello conlleva una mayor peligrosidad en el ejercicio de su función, sin que estén implementadas en su totalidad las medidas de protección y prevención adecuadas, conforme protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y organismos públicos.