Uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura de osteoporosis

La osteoporosis hace que los huesos se vuelvan frágiles y una caída o una leve tensión puede causar una fractura. Las roturas por osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, en la muñeca o en la columna vertebral. Esta enfermedad esquelética se está convirtiendo en un importante problema de salud pública debido a su alta prevalencia asociada al progresivo envejecimiento poblacional.

Los médicos afirman que la enfermedad afecta a una de cada tres mujeres a partir de los 50 años y a partir de los 70 años tiene riesgo la mitad de las mujeres, según corrobora la OMS. Y no son solo ellas las afectadas: uno de cada cinco hombres sufre esta patología a partir también de los 50 años. En ellos, se asocia a déficit de testosterona, alcohol y tabaco, corticoides y enfermedades crónicas, y su mortalidad por fractura de cadera es mayor.

Para la próxima década se espera un incremento estimado del 30 % de las roturas óseas por fragilidad

“La osteoporosis, o pérdida de la masa ósea con consiguiente deterioro de la estructura del hueso aumenta el riesgo de fracturas. Aunque se asocia principalmente a mujeres posmenopáusicas y personas mayores, también puede diagnosticarse en mujeres premenopáusicas. Además, puede afectar a los varones. Esta es una realidad poco conocida que deseamos poner de relieve, para fomentar su diagnóstico y prevenir el riesgo de fracturas asociado que también tienen estos pacientes”, destaca la doctora Rosa Arborio, de la Sociedad de Medicina Interna.

Potencialmente mortales

Esta dolencia está infradiagnosticada: pese a que algunas fracturas pueden ser potencialmente mortales, en la mayoría de casos permanecen sin tratar, tal y como reflejan los datos oficiales, que cifran en el 10 % los enfermos que reciben tratamiento. Se estima que existen más de 400.000 pacientes afectados en la Comunidad Valenciana, aunque la Sociedad Valenciana de Reumatología advierte que la cifra puede ser muy superior debido a los casos sin diagnosticar.

Una de las principales causas de consulta en Atención Primaria La osteoporosis, junto a la lumbalgia, la fibromialgia, la artritis, la gota y la artrosis son dolencias que se enmarcan dentro de la patología reumática y musculoesquelética, que se han convertido en la primera causa de consulta en Atención Primaria en la provincia de Alicante. Una de cada cuatro visitas al médico de Familia es ya por estas enfermedades.

Los reumatólogos advierten del problema de salud pública que supone el aumento de la incidencia de las fracturas por osteoporosis. Para la próxima década se espera un incremento estimado del 29,6% de las roturas de huesos por fragilidad, según datos de Osteoporosis Foundation.

Causas

Las causas principales son, aparte de la mayor esperanza de vida, el sedentarismo y la incorrecta alimentación, con abandono de las dietas lácteas por intolerancias, y al déficit de vitamina D, según la Sociedad Valenciana de Reumatología. "Por eso la base del tratamiento es pasear una hora al día, tomar el sol 20 minutos diarios sin demasiada protección solar o suplementar a casi toda la población mayor de 50 años con vitamina D".

Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, se han celebrado diversas jornadas de concienciación sobre la osteoporosis y cómo prevenir las fracturas óseas. Las fracturas y segundas fracturas por fragilidad son la principal consecuencia de la osteoporosis y se han convertido en la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto en España afectando la calidad de vida tanto de las personas que la sufren como de su entorno.

Campañas

Según datos de Umivale Activa, en España se producen 782 fracturas de hueso por fragilidad al día. Esta patología afecta a las mujeres especialmente después de la menopausia, debido a los cambios hormonales.

Desde el Servicio de Actividades Preventivas de Riesgos Laborales de esta mutua han preparado una campaña informativa y de buenas prácticas preventivas a las trabajadoras y trabajadores, poniendo el foco en los factores de riesgo modificables dentro de su programa Empresa Sana.