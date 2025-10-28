Un 30 % de las mujeres invitadas al cribado en la provincia de Alicante no se hacen la mamografía

"Es una pena que tengan que pasar estas cosas para que nos demos cuenta de la importancia del cribado de cáncer de mama, que las pruebas se hagan bien y cuando corresponda, y que den los informes a tiempo", explica Clara Burgos, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM), tras conocerse el caso de A. C. V., una alicantina de 59 años diagnosticada de este tumor tras un año de retraso en la cita para el cribado que promueve la Conselleria de Sanidad para un diagnóstico precoz de la enfermedad.

La mujer se tocó un bulto en el pecho "y resultó ser un carcinoma de mama, un tumor maligno. La doctora me preguntó cuándo me hicieron la última mamografía y le comenté que no me acordaba, y que estaría al caer. Me dijo (tras buscarlo) que fue en 2022 y que estamos en 2025. Le respondí que no había recibido ninguna carta".

Una mujer se somete a una mamografía / INFORMACIÓN

Esta paciente fue atendida tres años después de la prueba anterior. La carta le llegó en junio pasado, cuando ya había empezado la quimioterapia tras detectarse ella misma un bulto. Ya ha terminado los ciclos, pero tiene que operarse, darse radioterapia y terapia hormonal. En su caso se demoraron en citarla pero hay mujeres que no acuden al cribado cuando se les notifica. Y no son pocas.

El área sanitaria de Alcoy es donde el cribado tiene mayor tasa de éxito y la de Alicante donde menos

No asisten

La Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama quiere aprovechar la polémica de las mamografías en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, y casos como el de A. C. V., para poner sobre la mesa un asunto que, afirman, ha quedado en segundo plano: la cifra de mujeres que, pese a ser invitadas a los cribados, no acuden. Lo mismo que sucede con otros como el colon para la población en general o el de cérvix, que se está poniendo en marcha ahora en la provincia.

Según el informe de los programas de cribado de cáncer de mama correspondiente a 2024 de la Dirección General de Salud Pública, un 30 % de las mujeres que recibieron una invitación válida en siete departamentos de salud de la provincia no se hicieron la mamografía de control. Sumando las áreas sanitarias de Dénia, Alcoy, Benidorm, Alicante, Elda, Elche y Orihuela fueron notificadas a acudir a las pruebas de detección precoz un total de 131.676 mujeres pero acudieron 88.673. Faltaron 43.000. El área de Alcoy es donde más éxito tiene el programa, con un 82,33 % de seguimiento, y donde menos Alicante, con un 59,57 %.

Aquagym para mejorar las heridas del cáncer de mama en Alicante / Pilar Cortés

En toda la Comunidad Valenciana recibieron la carta o se llamó a 340.615 y acudieron al cribado 223.414, es decir, faltaron 117.201.

"Hay muchas mujeres que no van. El cribado puede salvar vidas, que no tengan miedo. No hay que dejar de hacerlo, lo que es una bolita de un milímetro, en unas semanas puede convertirse en centímetros y si se deja más tiempo en metástasis. Estas mamografías salvan a la gente", añade Burgos.

Que no tengan miedo. Lo que es una bolita de un milímetro, en unas semanas puede convertirse en centímetros. Estas mamografías salvan a la gente Clara Burgos — Vicepresidenta de APAMM

Cartas que no llegan

Según se conoció el pasado 15 de octubre, un total de 90.217 mujeres en la Comunidad Valenciana, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante, se quedaron fuera del cribado de cáncer de mama en 2024 al no ser invitadas por la Conselleria de Sanidad, según un informe con datos oficiales.

La Conselleria de Sanidad recuerda que el titular, Marciano Gómez, 2024 la situación de abandono en la que se encontraban los programas de cribado, y en concreto el de cáncer de mama, con 167.000 mujeres sin ser invitadas a participar a pesar de estar en el rango de edad indicado; de retrasos en las mamografías de seguimiento y con 11 mamógrafos inutilizables de los 25 de las unidades de prevención de la Comunidad, entre otras deficiencias.

Necesidad de radiólogos Los médicos consultados por INFORMACIÓN coinciden en señalar sobre los retrasos en estas pruebas y en otras de control a las mujeres que han sufrido la enfermedad que no se han previsto el número de radiólogos necesario que puedan interpretar con mayor celeridad las mamografías tanto de seguimiento como del cribado por el que la Generalitat invita cada dos años a participar a las mujeres de entre 45 y 74 años dentro del programa de prevención del tumor más frecuente en el colectivo femenino. Máxime con el aumento de la población diana al aumentarse la edad máxima que aprobó el Botànic y que está teniendo que gestionar la actual Conselleria de Sanidad.

Largo camino

"En ese momento el conseller advirtió de que se estaba trabajando para recuperar el programa, incluir progresivamente a todas las mujeres y reducir retrasos, pero que quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles óptimos de invitación y participación en el mismo, ya que la situación no se podría revertir en un mes ni en un año", prosiguen desde Sanidad en referencia a este "embotellamiento".

Desde APAMM (que ha recibido el correo de una joven a la que no han citado en tres años, aunque ella no refiere enfermedad) destacan que se haya recuperado la segunda lectura de las mamografías, una segunda opinión que consideran necesaria para un diagnóstico más certero.