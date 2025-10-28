El PP lleva a las Cortes su cruzada para que Valenciano sea optativa en Selectividad

El PP va a llevar a las Cortes su cruzada para que los alumnos de la Comunidad Valenciana puedan elegir si se examinan de Valenciano o de Castellano en Selectividad. La medida de hacer optativas las dos materias o de que compute la nota más alta en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) necesita del beneplácito del Gobierno central, desde donde ya han mostrado su rechazo a modificar la legislación, a través del Ministerio de Educación y de Universidades, ambos en manos del PSOE.

Sin embargo, el Gobierno de Mazón sigue dispuesto a lograr un propósito que ha servido para reabrir la polémica al interpretarse como una muestra más de la falta de promoción a la lengua cooficial e incluso como una nueva persecución al valenciano. El plan de los populares ha generado detractores, pero también defensores en la comunidad educativa.

Este martes, Candela Anglés Querol y Nieves Martínez Tarazona, diputada y portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, llevarán a la comisión de las Cortes una Proposición no de Ley para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar el Real Decreto, bajo el argumento de que los estudiantes de la Comunidad Valenciana están en condiciones de desigualdad respecto a los que estudian en regiones con una sola lengua.

"Mientras que a la mayoría de las comunidades autónomas los estudiantes se examinan de una única lengua, en la Comunidad Valenciana tienen que hacerlo de dos: Lengua Castellana y Literatura y Lengua Valenciana y Literatura, las dos de carácter obligatorio. Esta doble exigencia no solo incrementa la carga académica, sino que además repercute negativamente en las calificaciones finales, afectando el acceso a determinadas titulaciones con notas de corte más elevadas", reza la propuesta de los populares.

Se apoyan en el informe del Ministerio de Universidades del pasado año, en el que las comunidades con lengua cooficial (Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares) registraron las notas medias más bajas de toda España: 6,81; 6,75, y 6,41 respectivamente, frente a la media nacional de 7,01 y el 7,4 conseguida en Cantabria.

Los populares sostienen que esta situación de "desigualdad" no puede perpetuarse y se escudan en que la defensa del valenciano como lengua propia y la promoción del bilingüismo "son objetivos legítimos y compartidos, pero no tienen que convertirse en una barrera para el acceso en igualdad de condiciones al sistema universitario".

Con esta filosofía, el PP apela a "fórmulas que garanticen tanto la equidad como el fomento de nuestra lengua" y se ampara en que la obtención automática de certificaciones lingüísticas (que ha concedido gratuitamente el Consell a todos los estudiantes de ESO, Bachiller o pruebas de acceso a la universidad desde el curso 2008-2009) son "incentivos", frente a las " imposiciones ya superadas de la etapa de gobierno anterior".

Alumnos en una prueba de Selectividad, este curso / PILAR CORTES

El "no" del Gobierno central

En una carta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, el ministerio de Pilar Alegría no solo ha rechazado los motivos defendidos por el Consell de Carlos Mazón para que los estudiantes elijan, sino que también ha contradicho la tesis del PP de que los estudiantes de las comunidades con dos lenguas obtienen peores calificaciones que los que solo tienen una lengua cooficial.

El subsecretario de Educación, Santiago Antonio Roura Gómez, por una parte, ha negado que haya datos que respalden "una correspondencia unívoca entre la existencia de esa prueba y los resultados generales de la prueba de acceso". Y, por otra parte, ha defendido que "la lengua cooficial, reconocida en el caso de la Comunidad Valenciana por el artículo 6 de su Estatuto, no puede verse como una desventaja para el alumnado, sino como una riqueza cultural digna de especial respeto y protección, como señala el artículo 3 de la Constitución Española".

Desde el PSPV han venido advirtiendo de que la nota media de Selectividad en Castellano, Historia y Matemáticas es más baja en los últimos cinco años que la de Valenciano,para desmontar uno de los razonamientos de Rovira, quien también ha aludido a que los estudiantes de la Comunidad Valenciana son los terceros con peor nota media en la PAU o que un tercio de las plazas universitarias están ocupadas por alumnos de fuera de la región.