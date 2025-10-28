¿No recuerdas dónde está enterrado tu ser querido? Esta app del Ayuntamiento de Alicante te lo dice

El Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio de Alicante cuenta con una herramienta que permite a cualquier ciudadano localizar, desde su teléfono móvil u ordenador, la sepultura de un ser querido y conocer su ubicación exacta dentro del recinto.

El servicio, desarrollado por el Ayuntamiento de Alicante, funciona como una aplicación web gratuita y accesible desde cualquier dispositivo, sin necesidad de descarga. Introduciendo el nombre completo o parcial de la persona fallecida, el sistema muestra en pantalla todos los datos relacionados con su sepultura: tipo de enterramiento, calle, grupo, número y piso. Al seleccionar el registro correspondiente, la aplicación señala automáticamente el punto exacto en el mapa del camposanto, facilitando su localización durante las visitas.

¿Quieres usarla?

Además de la función de búsqueda, la herramienta ofrece una experiencia inmersiva inédita en el cementerio alicantino. A través de un sistema de visión en 360 grados, los usuarios pueden realizar un recorrido virtual por las distintas zonas y visualizar las sepulturas desde su propio dispositivo. Basta con pulsar el icono de la figura humana situado en la parte inferior de la pantalla para acceder al entorno panorámico. Desde allí, se pueden seleccionar los diferentes puntos del cementerio que cuentan con imágenes esféricas, lo que permite situarse visualmente frente a la sepultura deseada sin necesidad de desplazarse.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alicante busca facilitar las consultas a los ciudadanos y ofrecer un servicio más accesible y moderno, especialmente útil para quienes viven fuera de la ciudad o tienen dificultades para desplazarse. La herramienta convierte la visita al cementerio en una experiencia más intuitiva y conectada con las nuevas tecnologías, combinando respeto, memoria y digitalización al servicio de las familias.