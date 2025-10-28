El Millón de Euromillones cae en Alicante

Alicante tiene entre sus vecinos un nuevo millonario. El sorteo El Millón de Euromillones ha dejado en la ciudad este martes 28 de octubre de 2025 a un nuevo ganador del premio valorado, como su nombre indica, en un millón de euros.

La fortuna ha sonreído esta vez a la Administración de Loterías número 6 de Alicante, conocida como “El Negrito”, ubicada en la calle Portugal, 35, donde fue sellado el boleto ganador.

El afortunado obtuvo, junto a la compra de su boleto de Euromillones, un código alfanumérico que da acceso automáticamente al sorteo de El Millón, premio complementario gestionado por Loterías y Apuestas del Estado. En esta ocasión, el código premiado ha sido VCC92724.

En cuanto al sorteo principal del Euromillones, la combinación ganadora estuvo formada por los números 07, 08, 24, 35 y 49, con las estrellas 02 y 12.

El sorteo no registró acertantes de primera categoría, aunque sí hubo un acertante de segunda categoría en Europa, que se llevó un premio de 540.419,67 euros.

El boleto ganador de El Millón de Euromillones fue validado en Alicante, en la Administración “El Negrito”, que vuelve a repartir suerte en la provincia con un premio de un millón de euros.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.