Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas

La visita del agitador ultraderechista Vito Quiles a la Universidad de Alicante ha acabado con cargas policiales contra algunos de sus seguidores. Tras el discurso del activista, la negativa de algunos de sus partidarios a abandonar el recinto universitario ha sido respondida por agentes policiales con cargas y sin detenciones después, también, de que algunos de los asistentes increparan a manifestantes antifascistas, que se han concentrado contra la presencia de Quiles.

El acto convocado en la UA no tenía la intención de hablar de “periodismo crítico y comunicación política”, tal como reza el cártel del tour organizado por Vito Quiles en diferentes universidades españolas, sino agitar a los presentes con su mera presencia, entre proclamas fascistas de sus seguidores y el rechazo de alumnos de izquierdas.

Quiles, natural de Elche, ha hecho la sexta parada de su particular gira en el campus de San Vicente del Raspeig, concretamente frente a la Facultad de Derecho, a través de un acto que, como los anteriores, no había pedido el permiso pertinente para celebrarlo y la UA había asegurado que, en caso de que llegara la solicitud, no la autorizaría.

El acto estaba convocado a las 12 del mediodía, pero Quiles no ha llegado hasta las 12.50 para rodearse de sus partidarios y seguido de cerca por agentes policiales. Tal como ha hecho en otras visitas a universidades, el agitador ha seguido los cánticos de los que le rodeaban, ha agitado una bandera de España y ha recibido aplausos y vítores de sus seguidores y reproches de los contrarios, situados en una concentración convocada previamente a unos 200 metros.

En un gesto de provocación, Quiles ha saludado con ironía a sus detractores, a quienes les animaba a acercarse, mientras la imagen era captada por decenas de teléfonos móviles.

El agitador, acusado de “cobarde” por los centenaures de antifascistas concentrados, ha hecho un pequeño discurso megáfono en mano y subido al muro que rodea la fuente adyacente a la facultad. Desde este lugar ha hablado unos 15 minutos interrumpido por los suyos, que lo elogiaban constantemente; y abucheado por los contrarios.

Hacia las 13:25, Quiles se ha marchado en coche tras ser escoltado por agentes hacia el parking cercano a la facultad. Tras su retirada han tenido lugar algunas cargas alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras, cercana a la de Derecho; y en los jardines adyacentes hacia la salida del campus, donde algunos manifestantes ultraderechistas pretendían quedarse a costa de desobedecer las órdenes policiales.

Precedentes

Desde las 11 de la mañana centenares de personas (universitarios y no universitarios) ya se concentraba alrededor de la Facultad de Derecho con insignias como banderas de España y otros distintivos.

Algunos de ellos, como Álvaro Varó, estudiante de Derecho en la UMH, asistía a la visita de Quiles porque según él “no se detiene ante nada”.

Otra joven, Candela Gómez, que tampoco estudia en la UA, considera que el propagandista “es una figura súper importante entre los jóvenes” y que “hay que abrir los ojos y empezar a votar bien”.

Los comentarios han subido de tono cuando los antifascistas se han concentrado frente a la facultad, separados de los seguidores de Quiles (que eran mayoría) por una zona de control policial.

Entre banderas falangistas y canciones como “Primavera”, uno de los himnos de la División Azul que luchó a favor de la victoria de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, los seguidores de Quiles, que también han entonado el Cara al Sol, se dirigían a la prensa con insultos, especialmente a las reporteras con graves descalificativos.

También ha habido consignas racistas como “España cristiana, no musulmana”; diversos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; e incluso se ha coreado el nombre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange; y de Santiago Abascal, líder de Vox, a quien han tildado de “presidente”. Entre los asistentes estaba Josué Escudero, asesor del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante.

Al otro lado de la plaza situada frente a la Facultad de Derecho, los antifascistas, que se habían concentrado a las 11:30, emitían cánticos contra la extrema derecha y consignas como “Alacant serà la tomba del feixisme”, referencias a la “clase obrera” de los inmigrantes o incluso pidiendo la “dimisión” del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En cuanto a Quiles, han señalado la ausencia de título universitario y se han referido a él en varias ocasiones como “niñato”.

Uno de los manifestantes antifascistas, Joel Copé, estudiante de Bachillerato, justifica su presencia porque según él no se pueden quedar “callados ante el odio”: “este es otro intento de la extrema derecha para ganar espacio y normalizar su discurso en lugares que deberían ser de respeto”.