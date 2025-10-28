EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: sigue el sol antes de que lleguen las lluvias a la provincia
La provincia vivirá un martes marcado por la estabilidad
La provincia de Alicante tendrá hoy cielo poco nuboso o despejado tendiendo al final del día a intervalos de nubes altas en general y a nuboso en el interior. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas irán en descenso en la mitad sur y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Los termómetros máximao se mantendrán con cambios ligeros. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a flojo de componente sur, localmente moderado en el litoral norte. El miércoles también será un día estable antes de la llegada de lluvias el jueves a la provincia.
El tiempo en Alicante
La jornada de hoy tendrá cielos despejados con nubes altas y con temperaturas que no superarán los 23ºC.
El tiempo en Elche
El martes llega con el cielo despejado y el sol presente en el cielo, aunque a partir de las 19.00 horas puede haber lluvias débiles. Las temperaturas también llegarán a máximas de 22ºC.
El tiempo en Benidorm
Hoy se esperan cielos despejados con temperaturas que estarán en torno a los 20ºC durante toda la jornada.
El tiempo en Elda
El martes trae otra vez sol y cielos despejados a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 21ºC al mediodía.
El tiempo en Torrevieja
Hoy el cielo estará despejado con alguna nube al mediodía. Los termómetros estarán sobre los 22ºC.
El tiempo en Orihuela
El martes estará marcado los cielos despejados y las temperaturas en torno a los 24ºC.
El tiempo en Alcoy
Hoy el cielo permanecerá despejado con temperaturas en la línea de esta semana, que no sobrepasarán los 20ºC.
El tiempo en Dénia
El martes se presenta con el cielo despejado y las temperaturas en torno a los 22ºC.
