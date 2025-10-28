Cambios en los horarios del TRAM para la noche de Halloween en Alicante

El TRAM ofrecerá la noche de Halloween un servicio especial nocturno para los desplazamientos masivos que se prevén en la ciudad. La noche del viernes 31 de octubre las líneas del TRAM 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual hasta las 03.00 horas para evitar el uso de los vehículos particulares.

Estas son las líneas y sus horarios para esta noche:

Línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig): ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 01.54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 02.24 horas.

Línea 3 (Luceros-El Campello): ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 03.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será a las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La Línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña): ofrecerá 14 convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 02.30 horas.

Cabe reseñar que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.