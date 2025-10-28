Los médicos de Alicante estiman que un 15 % más de pacientes se vacunan este año contra los virus respiratorios

Tras la preocupación de los especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública por la caída en las tasas de vacunación en las últimas campañas, algo que atribuyen en gran parte a los bulos en redes sociales, este año la inmunización contra los virus respiratorios ha empezado a un ritmo mejor, con un aumento de entre el 10 % y el 15 % en el número de pacientes que acuden a su centro de salud a ponerse su dosis.

Aunque la campaña se inició el 1 de octubre en colegios, residencias de mayores y centros de educación especial, fue el 15 cuando se abrió a la población en general. En las dos semanas transcurridas se han vacunado, de media, unas siete mil personas por área sanitaria, que serían unas 70.000 en la provincia de Alicante, según estimaciones de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC).

Vulnerables

"El inicio siempre es bueno y la gente está motivada, de forma que tenemos buenas coberturas, fundamentalmente en pacientes vulnerables (mayores de 65 años, pluripatológicos, etc). Ahora lo importante es mantener el ritmo y llegar a profesionales que pueden ser un vector importante de virus como somos los sanitarios", explica el doctor Pablo Sanz, médico de Familia y vicesecretario de SoVaMFiC.

En la campaña de 2024 se vacunó menos de la mitad del personal sanitario (47,4 %); por un exiguo 26,5% si hablamos de los trabajadores sociosanitarios, que son los que atienden a los mayores en las residencias de ancianos, los más vulnerables de todos.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

"Veremos el global. Pero parece que hay más conciencia", apunta, salvo en la vacuna del covid, que cuesta más de poner. "Estamos vacunando de gripe, covid y de neumococo si es paciente de riesgo o mayor de 65 años. La campaña va muy bien, llevamos más vacunados que el año pasado para estas fechas, aunque de covid cada día un 10 % menos en comparación a la gripe".

El rango de edad entre 49-69 años es el que más se está poniendo su dosis contra las distintas enfermedades respiratorias. Este año la recomendación de las autoridades sanitarias es vacunarse contra la gripe a partir de 60 años y contra el covid desde los 70.

Saturación

El doctor Sanz quiere incidir en la importancia de la vacunación, que "nos va a proteger este invierno y, además, nos va a ayudar a reducir los picos de patologías respiratorias que tanto colapsan los sistemas sanitarios". Las puertas de Urgencias en los hospitales de la provincia suelen sufrir sobre todo en diciembre y enero, después de las fiestas navideñas, aunque algunas zonas del país ya están registran un agravamiento en octubre.

En la provincia y en la Comunidad Valenciana "están empezando a despertarse los virus y a detectarse casos de gripe, de covid y de virus respiratorio sincitial (principal causa de la bronquiolitis). Hay un cambio y va a más", afirma el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y jefe de este servicio en Elche, Juan Francisco Navarro.

El especialista espera que ya se refleje en el próximo boletín de vigilancia epidemiológica de la Conselleria de Sanidad, que se publicará en los próximos días con datos de la última semana.

Con la gripe "japonesa" a la vista Japón ha declarado una epidemia nacional de gripe en una fecha muy temprana, lo que ha despertado la preocupación de epidemiólogos y autoridades sanitarias ante la posibilidad de un adelanto generalizado de la temporada gripal y de cómo puede afectar a Europa. El doctor Navarro apunta que las vacunas de la temporada actual de gripe son trivalentes y contienen los virus H1N1, H3N2 (que está en la gripe japonesa) y B. Indica que la cepa H3N2 parece antigénicamente similar a la utilizada en la preparación de la vacuna. La diferencia es que si el brote empieza pronto no da tiempo a la población de riesgo a vacunarse y generar anticuerpos, para lo que se necesitan 10-15 días. La alta densidad de población de Japón y los viajes han podido acelerar la propagación de este linaje "pero en principio nada que no haya ocurrido otros años en China, en Estados Unidos y en otros grandes países donde hay una enorme cantidad de población y muchísimos desplazamientos internacionales".

EPOC y asma

Por su parte, el médico de Familia señala que "por el momento, la patología respiratoria no ha llegado en masa. Esto se debe a que, hasta prácticamente hoy, no ha entrado el frío en la Comunidad Valenciana. Hemos tenido casos de agudizaciones de EPOC o asma, pero muy pocas. Ahora llegará el aumento y nos tenemos que ir preparando".

Por ello, aconseja evitar el contacto estrecho con personas, autoaislarse en la medida en que tengamos síntomas respiratorios como tos, mucosidad o febrícula y, por supuesto, la vacunación. Otra medida es ponerse la mascarilla cuando se está con síntomas.