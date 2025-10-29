Alicante se llena de Navidad: instalan las primeras grandes decoraciones

Las primeras grandes decoraciones navideñas ya están en Alicante. Aunque la instalación de luces navideñas comenzó en el mes de septiembre, la verdadera novedad de esta Navidad llega con los grandes protagonistas del alumbrado: las primeras decoraciones de gran formato que se están instalando en la ciudad.

Este miércoles, la Explanada amaneció con un espectacular arco luminoso en la zona del fondo de saco, acompañado de dos grandes bolas decorativas que también se iluminarán. Los operarios de Iluminaciones Ximénez, la empresa adjudicataria del contrato municipal, trabajaron durante la jornada en la colocación de otros elementos en este paseo, como una bola navideña decorativa y un regalo gigante con luces.

Las grandes decoraciones han comenzado a instalarse en la Explanada. / Héctor Fuentes

Además, otras grandes decoraciones también comienzan a ocupar puntos destacados de Alicante. En la plaza Montañeta se ha instalado un conjunto de regalo gigante, mientras que en la avenida Constitución se ha colocado una gran circunferencia luminosa que añade un nuevo elemento visual al recorrido navideño.

Por el momento, el Ayuntamiento guarda silencio a preguntas de INFORMACIÓN sobre cuántas decoraciones más se colocarán ni en qué ubicaciones. No obstante, el nuevo contrato de alumbrado festivo, el más ambicioso hasta la fecha, garantiza un despliegue sin precedentes, con un aumento de 77 a más de 120 puntos decorados y un presupuesto anual de 633.000 euros (700.000 si se incluyen las luces de Carnaval y Hogueras).

Contrato ambicioso

El acuerdo, vigente hasta 2028 y valorado en 2,1 millones de euros, prevé además la instalación gratuita de cuatro grandes elementos luminosos, bolas o cajas de regalo, cada Navidad. Con ello, se reforzarán ubicaciones clave como el eje Marvá-Soto-Gadea, con ocho nuevos adornos; las avenidas Jijona y Novelda, con 22 puntos adicionales, la calle Castaños, con 3 decoraciones nuevas; la plaza del Ayuntamiento, que estrenará 11; o el Teatro Principal, que sumará 2.

Especial atención recibirá el Mercado Central, que incorporará 600 bombillas en la plaza del 25 de mayo, 560 más que en el contrato anterior, y otras 900 en su interior. También se ampliará la iluminación en el Mercado de Carolinas, con 160 nuevas bombillas, mientras que Benalúa y Babel mantendrán la misma decoración de años anteriores.

Aunque el Ayuntamiento aún no ha confirmado la fecha oficial del encendido de luces navideño, si se repite la tradición de años anteriores, Alicante podría brillar plenamente a partir del 21 de noviembre, una semana antes del Black Friday. Entretanto, los nuevos adornos gigantes ya comienzan a tomar la ciudad.