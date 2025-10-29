Amalia García Miralles, precursora alcoyana de la asistencia social a menores y mujeres

"La habitación era pequeña, yo estaba arrodillada al pie de su cama y agarraba su mano, su rostro tenía una paz tan grande que te irradiaba". Rodeada de sus hijas, la madre priora, la madre maestra y otras hermanas del convento del Santo Sepulcro de Alcoy, sor Amalia de la Resurrección recibió la extremaunción de manos de su nieto, el capellán mosén Enrique Carbonell, entonces párroco de Almudaina. Al notar el agua bendita, sor Amalia dijo: "Qui em banya? (¿Quién me moja?)", continúa recordando sor Pilar de Santa Emilia, de 88 años, y única persona viva que conoció a la hermana Amalia de la Resurrección, a quién Alcoy sigue rememorando como Donya Amàlia.

Por su parte, el historiador Alfonso Jordá Carbonell, bisnieto de Donya Amàlia, a partir de la memoria de sus familiares y dos historiadores e investigadores como él, Àngel Beneito y Francesc-X Blay, son fuente para esta recopilación vital de Donya Amàlia a través de los textos del catálogo para la exposición celebrada por el Ayuntamiento de Alcoy con motivo de la Semana Modernista en 2019. Esta muestra tuvo lugar en la emblemática "Ca Donya Amàlia", lugar en el que "esta maestra nacional, viuda joven con cinco hijos, fundó una casa-cuna, y una residencia para mujeres mayores sin recursos. Su tarea asistencial fue fundamental en aquella época en la que la asistencia pública era casi inexistente. En su vejez, ya sin fuerzas, decidió entrar en el Monasterio del Santo Sepulcro", explica a quien esto escribe José Luis Santonja, director del Archivo Municipal d’Alcoy, dando origen a este homenaje a Donya Amàlia.

Donya Amàlia, "con su vida de entrega y dedicación a la sociedad, se convirtió en un símbolo de la Edad de Plata alcoyana por su lucha contra la pobreza y la exclusión social de los más desvalidos: niños, mujeres y ancianas, siempre desde una vertiente religiosa y caritativa. Por otro lado, su labor educativa fue prolífica e intentó cubrir parte del vacío dejado por el sistema público, además de inspirar y formar a muchas maestras que hicieron perdurar su legado en el Alcoy de aquella fascinante pero tempestuosa época", según recoge la historiadora Elisa Beneyto Gómez en el perfil dedicado a esta iniciadora de la asistencia social en el libro Modernas, luchadoras y pioneras, dirigido por las investigadoras Helena Establier Pérez y Mónica Moreno Seco.

Donya Amàlia y su ayudanta Adelaida en «Ca Donya Amàlia», inicios del s. XX.

Madre y Hermana

Amalia nace en Alcoy, hija de José García Francés y María Miralles Peidro; tuvo dos hermanos, José y Enrique, quienes siguieron la tradición familiar como ebanistas; mientras que Amalia, además de las tareas domésticas, estudió y se convirtió en maestra nacional con veinticinco años, tal como figura en su expediente académico, consultado por Elisa Beneyto. Amalia se enamoró del escultor y profesor de violoncelo José Carbonell Vilaplana quien, recuerda el bisnieto de Donya Amàlia, "al ser artista, carecía de las bendiciones de la familia, pero el amor de ambos jóvenes siguió adelante, casándose en 1886".

Del matrimonio de Amalia y José nacieron ocho hijos; de ellos solo llegaron cinco a la edad adulta, José Vicente (1890-1957), gran músico y compositor cuyo talento y maestría fueron honrados con una calle en Alcoy; Enrique (1892-1979), músico y representante y, a la sazón, abuelo de Alfonso Jordá, con quien conversamos una mañana soleada en Alcoy; el otro hijo, Vicente (1899-1989), fotógrafo, fundó en Valencia la empresa Esmaltes Fotográficos Carbonell. En cuanto a las hijas, ambas ingresaron en el convento del Santo Sepulcro de las Agustinas Descalzas de Alcoy: María de los Desamparados (1889-1962), la mayor, lo hizo con 32 años, tomó el nombre de sor Aurora de San José y fue madre maestra del Convento, y Amalia (1896-1971), que entró con 21 años, eligió el nombre de sor Amalia de la Transverberación de Santa Teresa y fue durante 27 años superiora del Convento.

Terminada la Guerra Civil, a finales de 1939, y con casi 80 años, Donya Amàlia ingresó como "señora retirada" en el mismo convento de clausura donde estaban sus hijas. Años más tarde, en 1954, hizo profesión solemne ante la reverenda madre, su hija sor Amalia de la Transverberación, "previos los requisitos y con las formalidades de derecho y costumbre, teniendo cumplida con exceso la edad canónica de veintiún años, y los tres años de profesión temporal", según documento que conserva Alfonso Jordá Carbonell.

Hermana Amalia de la Resurrección. / Familia Carbonell-Peidro

Sor Pilar de Santa Emilia cuenta —conversamos gracias a una videoconferencia— que entró en el convento del Santo Sepulcro con 15 años, en 1952, y recuerda que la hermana Amalia de la Resurrección, con sus 92 años, mantenía intacta su vocación de maestra: "Cuando estaba yo en el noviciado, y nos ponían alguna tarea, ella pasaba con las manos detrás, y miraba la pizarra; se giraba y decía ‘Eso no lo tenéis bien’, y todas decíamos ‘Ay, hermana Amalia, díganos cómo lo tenemos que hacer’. Y nos ayudaba. Si veía que venía su hija, se iba enseguida". En este sentido, su bisnieto Alfonso Jordá explica que Donya Amàlia "tenía un carácter decidido, aunque en el convento siempre actuaba conforme a ‘lo que dijera la madre’, que era su hija". Alfonso Jordá estuvo en brazos de su bisabuela en 1955 con tan solo unos meses; su madre, Adela Carbonell Peidro, lo llevó al Convento para que pudiera conocer a su bisnieto.

Sigue reviviendo sor Pilar, "cuando íbamos al coro, donde estaba expuesto el Santísimo, al mirar detrás de la puerta, allí estaba la hermana Amalia, tan mayor, arrodillada en el suelo haciendo la Vela del Santísimo". Sor Amalia de la Resurrección "era piadosa y sencilla, recuerdo cómo hablaba con San José y le rezaba, como si estuviera a su lado, ¡lo hacía con una gracia! Era muy alegre y sencilla; atraía por la sencillez que tenía" termina la hermana Pilar.

Niños y mujeres

Donya Amàlia "daba clases nocturnas en los altos de la Iglesia de San Agustín para sirvientas, muy numerosas entonces; les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también a coser y bordar. Se conocía como el Patronato de las Obreras del Sagrado Corazón de Jesús, fundado en colaboración con el capellán del Santo Sepulcro, José Boronat Payá", tal como se recoge en el catálogo de la exposición "Donya Amàlia". Cuando su esposo se quedó paralítico, "sin dejar las clases en San Agustín, se vio en la necesidad de convertir su casa en escuela de primera enseñanza. Fundó también el Patronato Dominical de la Purísima, donde los domingos por la tarde las jóvenes obreras recibían formación religiosa". Creó también Donya Amàlia la tradición de organizar una romería a la Font Roja con estas alumnas el domingo más cercano a su santo, que celebraba el 10 de julio. En una de estas actividades extraescolares es cuando Joaquín Rovira Merita, III Barón de Uxola, conoció la labor pedagógica y social que Donya Amàlia realizaba, además de los problemas que tenía para llevarlas a efecto. Así es como el Barón de Uxola se convirtió en "benefactor de la obra social de Donya Amàlia y dio ayuda económica para que la parroquia de Santa María comprase la casa de Embajador Irles, número 23, conocida como ‘Ca Donya Amàlia’".

Excursión a la Font Roja (en el centro Donya Amàlia, con una niña en brazos); a la derecha, su hijo Enrique. | FOTOGRAFÍAS: FAMILIA CARBONELL-PEIDRO / Familia Carbonell-Peidro

En las nuevas instalaciones, Donya Amàlia inauguró en 1917 la casa-cuna Hospicio de San Jorge, donde se acogía a hijos de madres trabajadoras y huérfanos, a los que por diez céntimos de peseta se les daba comida e instrucción. Esta asistencia social, sin ningún apoyo oficial y sin más ayuda que la de su hijo Enrique, su esposa Adela y voluntarias, además de las donaciones económicas y del material necesario, y que llegó a tener 150 niños en 1931, según datos municipales, no pudo mantenerse y hubo de cerrar poco antes de la Guerra Civil. En "Ca Donya Amàlia" también había un escenario que se utilizaba para representaciones teatrales que, años más tarde, siguieron realizando desde el Patronato del Carmen de la parroquia de Santa María.

Creó la tradición de organizar en julio una romería al paraje de la Font Roja

Otro servicio asistencial que creó Donya Amàlia fue una casa de acogida de ancianas en la planta baja de la casa. A derecha e izquierda del gran pasillo había pequeñas habitaciones y en el zaguán se situaban pilas con grifos y pequeños fogones de carbón donde podían hacer su propia comida. Por una peseta al mes, si la tenían, se cubrían hasta los gastos de entierro. Cuenta Alfonso Jordá que su familia le refería que "algunas de estas mujeres guardaban las pocas monedas que tenían en el dobladillo de sus faldas".

El párroco de Santa María, Juan Bautista Escrivá Llorca, fue otro apoyo incondicional en toda la asistencia social que llevaba a cabo Donya Amàlia, siendo él también quien le propuso organizar las colonias escolares, que se realizaban en la finca Paradís, en Villajoyosa. Esta actividad municipal, al ser dirigido su Patronato por Escrivá Llorca, tenía más turnos de impulso religioso que laico. La primera colonia se celebró en 1925, con tres turnos; en 1926, cuatro turnos; y en 1927, Donya Amàlia dirigió los dos primeros turnos y el quinto, con niñas de la Beneficencia, el Orfelinato San Jorge, los Patronatos y las escuelas gratuitas. Al comprar el Ayuntamiento de Alcoy la finca Paradís, estos turnos religiosos se trasladaron a Dénia.

Grupo de niñas en las colonias de Dénia, ca. 1928. / Familia Carbonell-Peidro

Donya Amàlia, a instancias de mosén Rafael Monllor Casasempere (1880-1936), organizó y dirigió la Escuela Normalista, para preparar educadoras que se examinaban en la Escuela Normal de Murcia, y donde se formarían grandes maestras, como Mercedes Reig y las hermanas Elvira y Rosa Peidro Lavirgen, que más tarde se ocuparían de la Escuela de Primera Enseñanza y del Patronato Dominical de la Purísima. En definitiva, la presencia de Donya Amàlia en la vida local fue importante; en 1918 ya formaba parte de la Junta Local de Primera Enseñanza y, desde 1928 a 1931 era miembro de la Junta Local de Protección de la Infancia. Entre otros reconocimientos, en 1989, el Consistorio alcoyano honró la labor de Donya Amàlia otorgando su nombre a una calle y su importante actividad social dio lugar a que las Jornadas Parroquiales de 1998 tomaran como referencia su obra.

Santo Sepulcro

Durante el encuentro virtual con sor Pilar de Santa Emilia, nos acompaña sor Aurora de San José —tomó el mismo nombre religioso que la hija de Donya Amàlia— la yutubera del monasterio, que publica vídeos en esa red social para dejar testimonio de la historia de su orden, sus vocaciones, quiénes son y qué hacen; cree que "si podemos nutrir la red de cosas buenas, bienvenidos sean". Y es sor Aurora quien narra la historia del Santo Sepulcro: "En 1568 Joan Prats entró en Santa María, abrió el Sagrario, robó las Sagradas Formas, lo escondió debajo de su capa y se marchó. Su casa tenía un pequeño establo, cavó un hoyo y lo ocultó allí; cenó con su señora, Ángela Bañó, quien solía salir de charreta a casa de alguna vecina, tiempo que Prats aprovechó para volver a la cuadra, recoger el Copón, volcar su contenido y comerse todas las Formas. Después, lo llevó otra vez al escondite y lo tapó con un haz de leña. Cuando al día siguiente, el cura y el sacristán descubren el robo, salen gritando desesperados ‘Devotos cristianos, id a buscar al Señor de todo el mundo, que nos lo han robado del Sagrario’. En una búsqueda incesante están todo el día y el siguiente hasta que el labrador Juan Esteve, que sospechaba de Prats, solicita permiso para revisar su casa, donde cava y descubren el Copón, que milagrosamente tenía tres Formas —ante el juez Prats reconoció haberse comido todas las Formas—".

Terminando la Guerra Civil y con casi 80 años, Donya Amàlia ingresó en el convento

Continúa contando sor Aurora, "cuando Juan de Ribera —beatificado en 1796 y canonizado por el papa Juan XXIII en 1960— conoce la historia del Santo Sepulcro, dijo ‘¿por qué no levantamos una iglesia y traemos unas monjas que perpetuamente guarden este lugar?’".

Así, en 1597, nacieron en el convento del Santo Sepulcro las Hermanas Agustinas Descalzas, la orden contemplativa que combina las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús y la Regla Monacal de San Agustín. Vivieron allí hasta 2013, "cuando nos trasladamos al monasterio de la Purísima, San José y Beata Inés, de Benigànim, donde continuamos nuestra oración ininterrumpida, que dura ya más de cuatro siglos, por la paz, la familia, las vocaciones y todas las peticiones que nos llegan a diario".

Los restos de la hermana Amalia de la Resurrección no viajaron a Benigànim, "las monjas de clausura sabemos que donde entramos, allí somos enterradas. Nos enseñan todo al llegar, hasta el cementerio", explica sor Aurora. Así es como, acompañada por la orden argentina Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, la hermana Amalia de la Resurrección reposa en la cripta del convento del Santo Sepulcro de Alcoy.