El Ayuntamiento acelera la adjudicación del nuevo Peret de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un paso decisivo para reabrir el histórico quiosco Peret. La Mesa de Contratación municipal ha incorporado este miércoles, por vía de urgencia, la clasificación de las ofertas presentadas al concurso para gestionar el local, un trámite que no figuraba inicialmente en el orden del día y que acerca el proceso a su resolución definitiva.

Según la propuesta aprobada, Hotel Boutique Isla de Tabarca S. L., la empresa gestionada por los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, ha obtenido la mayor puntuación total, con 90 puntos sobre 100, seguida de Sensai Restauración S. L. U. (73,57 puntos) y Lunetoile Ocio 9 S. L. (47,52). Todo apunta, por tanto, a que la mercantil de los Castillo será la adjudicataria del nuevo contrato para la explotación del kiosko, aunque la adjudicación formal aún no se ha dictado.

El resultado de la clasificación se ha determinado en función de los criterios recogidos en el pliego, que otorga un peso del 90 % al canon ofertado y un 10 % a la elaboración artesanal de productos como horchata, helados o granizados, con el fin de garantizar la continuidad del carácter tradicional del establecimiento. La empresa con sede en Alicante presentó la oferta económica más alta, con un canon de más de 4 millones de euros para el periodo inicial de siete años, una cifra que triplica el mínimo fijado por el Ayuntamiento, establecido en 1,2 millones.

Siete ofertas

En total, el procedimiento recibió siete ofertas, de las cuales seis fueron admitidas tras la verificación de los requisitos. Además de Hotel Boutique Isla de Tabarca, participaron Sensai Restauración y Mundaka Helados (3,2 millones), Lunetoile Ocio 9 (2,7 millones), Nicolás Romero Vargas UTE (2 millones), Café Olé & Friends (1,8 millones) y Ondiba (1,2 millones). El canon ofertado por la empresa de los Castillo multiplica por más de tres la cuantía mínima exigida, lo que refuerza su posición en la licitación. La concesión demanial será por siete años, prorrogable en dos periodos adicionales de tres años cada uno, y el canon se incrementará anualmente un 2 %, desde los 170.000 euros iniciales hasta superar los 190.000 al final del primer ciclo.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, ha destacado que Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica situada en un espacio emblemático y que forma parte de la historia colectiva de la ciudad. Ha destacado además que el procedimiento incluye como requisito obligatorio el trabajo con productos artesanos para continuar la actividad tradicional desarrollada allí durante décadas. El pliego de condiciones incorpora diversas cláusulas orientadas a preservar la identidad del negocio, como la prohibición de instalar cocina o la obligación de mantener el aspecto original.

El documento municipal establece que, si el adjudicatario no es fabricante directo de horchata, helados o granizados, deberá suscribir un contrato de suministro con una empresa especializada en producción artesanal, acreditando su continuidad y cumplimiento. También regula los usos del entorno inmediato: la terraza queda excluida del contrato y deberá tramitarse mediante una autorización de ocupación especial, ajustada a la ordenanza municipal. El futuro gestor tendrá que restaurar el sistema de toldos existente, propiedad del Ayuntamiento, y no podrá realizar ningún cerramiento lateral ni añadir elementos colgantes sin permiso municipal.

Mantenimiento

El adjudicatario asumirá el mantenimiento y conservación del quiosco, las instalaciones anexas y su entorno, además de aportar por su cuenta el menaje, las altas de suministros y el personal necesario para la prestación del servicio.

Aunque la concesión devolverá la actividad al céntrico local de la Explanada, el nuevo negocio no podrá utilizar el nombre de “Peret”, registrado como marca por la familia Fuster García, antiguos propietarios del quiosco. Por razones jurídicas de propiedad industrial, el nuevo gestor deberá operar bajo otra denominación comercial, aunque manteniendo la esencia de la tradicional heladería alicantina.

El Peret, fundado en 1916, ha sido durante más de un siglo un punto de encuentro emblemático en el corazón de Alicante. Su reapertura marcará el regreso de un local que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de alicantinos, ahora bajo una nueva etapa de gestión que busca conjugar la continuidad de su espíritu con la modernización del espacio.