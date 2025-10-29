Barcala trasladará al Centro14 y la Casa de la Festa las concejalías "desalojadas" del antiguo Palas por la Cámara de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, comienza a detallar el traslado de los servicios municipales que todavía se ubican en el edificio del antiguo Palas. Después de que la Cámara de Comercio (propietaria del inmueble) haya comunicado al Ayuntamiento su intención de no renovar el contrato de alquiler que expira el próximo 31 de diciembre, el regidor alicantino ha anunciado que tanto las concejalías afectadas como el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía se trasladarán al Centro14 y a la Casa de la Festa.

El alcalde y el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, se han reunido este mismo miércoles para estudiar las alternativas de reubicación del personal y los servicios municipales a otros edificios del Ayuntamiento, ante la decisión de la Cámara de Comercio de retornar a la que fue su anterior sede en la calle Cervantes, junto a la Puerta del Mar. En concreto, el equipo de gobierno municipal contempla el traslado del SAIC y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería a las nuevas instalaciones del Centro14 en la calle de Labradores, cuyas obras están a punto de ser recepcionadas por el Ayuntamiento.

También se contempla la "mudanza" de algunos departamentos a determinadas dependencias de la Casa de la Festa.

Ahorro presupuestario

"Es necesario poner en marcha toda la logística necesaria para llevar a cabo esta reubicación, que tiene como principales objetivos dotar al personal del Ayuntamiento de espacios dignos para hacer bien su trabajo, prestar servicio a todos los ciudadanos y ofrecer una atención más especializada", ha explicado Barcala. Además, la reubicación del personal y de los servicios municipales supondrá para las arcas del Ayuntamiento un ahorro de 616.000 euros anuales, que el Consistorio abona a la Cámara de Comercio en concepto de renta por el alquiler del antiguo Palas.

"Estamos convencidos de que las condiciones de trabajo y la prestación del servicio mantendrán sus actuales estándares de eficacia y calidad en sus futuras ubicaciones y, en cuanto a la atención ciudadana, seguiremos mejorándola con la próxima apertura de un nuevo SAIC en el Centro Comunitario Felicidad Sánchez de Babel-La Florida", ha añadido el dirigente popular.

