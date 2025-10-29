Telarañas, calabazas y vampiros: el comercio de Alicante se vuelca con Halloween

Las calabazas ya asoman por los escaparates, los productos se tiñen de rojo y negro y los comercios de Alicante se preparan para una de las campañas más creativas del año. Halloween ha dejado de ser una fiesta "importada" para convertirse en una fecha marcada en rojo, o más bien, en sangre falsa, en el calendario de los negocios locales de la ciudad. Desde las tiendas de disfraces hasta las pastelerías o las ópticas, todos aprovechan estos días para ofrecer productos tematizados, renovar escaparates y atraer a una clientela cada vez más entregada a la noche "más terrorífica" del año.

Aunque las ventas no siempre se disparan, el ambiente cambia por completo. "Se vende casi lo mismo que un día normal, pero todo lo que se vende tiene temática de Halloween", explica Angy Soto, trabajadora de una tienda de disfraces del centro. En su mostrador conviven vampiros góticos, zombis, payasos endemoniados y momias que esperan su turno para dar miedo. "Los monstruos grandes o los muñecos gigantes los compran sobre todo restaurantes y hoteles para decorar sus locales. Los jóvenes buscan accesorios más sencillos y económicos: capas, máscaras, maquillaje… Las chicas prefieren disfraces más bonitos, mientras que los chicos quieren parecer más horrorosos", afirma Soto.

"Las niñas vienen mucho a por tutús de brujitas, mariposas diabólicas o calabazas. Los más mayores piden cosas con sangre o de superhéroes" Angy Soto — Trabajadora en una tienda de disfraces

Días terroríficos

El público infantil también tiene su espacio en esta fiebre de disfraces. "En los colegios hacen actividades y las niñas vienen mucho a por tutús de brujitas, mariposas diabólicas o calabazas. Los niños más mayores piden cosas con sangre o de superhéroes", explica Soto. En su tienda, este año "se lleva el miedo de verdad", con los disfraces más teatrales, como las catrinas, compartiendo protagonismo con los clásicos vampiros y zombis. "Ahora mismo tenemos muchas madres buscando disfraces para sus hijos, y también jóvenes que ya tienen un disfraz, pero quieren que de mas miedo", añade Soto.

"Hacemos galletas decoradas, donuts, cupcakes y este año hemos sacado brochetas de galletas y nubes con temática de Halloween" Ana Amador — Pastelera

Pero Halloween no solo se disfraza: también se come. En la pastelería de Ana Amador, el escaparate parece una fiesta de dulces monstruosos. "Hacemos galletas decoradas, donuts, cupcakes y este año hemos sacado brochetas de galletas y nubes con temática de Halloween. También tenemos galletas XXL con tumbas, calabazas, vampiros o fantasmas", describe la repostera. Cada temporada buscan sorprender: "Hemos añadido decoraciones de Frankenstein y cambiamos cosas para que los clientes no se aburran", afirma Amador.

Las tartas también tienen su momento estrella, con cuchillos de azúcar clavados o ojos que parecen mirarte desde el escaparate. "La gente viene a por galletas sueltas, pero también hay encargos grandes para fiestas o empresas. Algunos negocios nos piden que montemos desayunos tematizados; a algunos llevamos casi diez años yendo", explica Amador, que confiesa, en su negocio, "en Halloween tenemos más trabajo que en Navidad".

"La lentilla blanca es la reina del Halloween, la que más impacta. También triunfa la del payaso tipo "IT", una mezcla entre amarillo y rojo" José Miguel Fenoll — Óptico

Comercios que se suman a la fiesta

Pero entre los comercios menos evidentes también hay quienes se apuntan a la fiesta. En la óptica de José Miguel Fenoll, las arañas peludas y los fantasmas decoran el escaparate. "Siempre decoramos la óptica en Halloween, la gente se para, mira, se ríe, y eso da vida al comercio. Queremos que se note que tenemos ganas de celebrar", comenta Fenoll. Su producto estrella son las lentillas de colores, imprescindibles para completar un buen disfraz. "La lentilla blanca es la reina del Halloween, la que más impacta. También triunfa la del payaso tipo "IT", una mezcla entre amarillo y rojo. Además, se pueden graduar: puedes ver con tus ojos súper Halloween", asegura Fenoll.

"He mantenido la decoración habitual, pero he añadido pendientes, collares y tocados de Halloween. Me gusta dedicarle un rincón a esta festividad" Beatriz Manzano — Propietaria de una mercería

En el mundo de la mercería, también se respira espíritu festivo. Beatriz Manzanaro, propietaria de un pequeño comercio de complementos, ha adaptado su escaparate con un toque temático. "He mantenido la decoración habitual, pero he añadido pendientes, collares y tocados de Halloween. Me gusta dedicarle un rincón a esta festividad sin perder la esencia de lo que vendemos normalmente", explica Manzano. Entre plumas de avestruz, guantes y aplicaciones infantiles, los clientes buscan pequeños detalles para completar sus disfraces. "Vendemos casi lo mismo que un día normal, pero todo lo que se vende tiene temática de Halloween. Los pendientes de manos con flores son lo que más estamos vendiendo estos días", afirma Manzano.

"Nos encanta todo el tema mexicano y queríamos tirar por ahí. Lo hemos mezclado con nuestros vinos ‘diabólicos’ de Alicante o aceitunas ‘picantes’" Jordi Gisbert — Propietario de una tienda de alimentación

Incluso en el sector de la alimentación, Halloween tiene sabor local. En la tienda de aperitivos de Jordi Gisbert, el escaparate mezcla calaveras mexicanas con productos de la provincia. "Nos encanta todo el tema mexicano y queríamos tirar por ahí. Lo hemos mezclado con nuestros vinos ‘diabólicos’ de Alicante o aceitunas ‘picantes’, cosas nuestras que encajan muy bien", explica Gisbert. Este año, los productos con nombres sugerentes o etiquetas "terroríficas" son un reclamo añadido. "Hay marcas que ya vienen con nombres de miedo, y estos días se potencian mucho más", señala Gisbert. Así, desde disfraces elaborados hasta pequeños detalles en mercerías y dulces creativos, Alicante se prepara para vivir Halloween con intensidad.