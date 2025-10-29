Solidaridad
Trescientas donaciones en la VIII maratón de donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante
El Centro de Transfusión recuerda que la necesidad de sangre es constante, y anima a la ciudadanía a donar todo el año
El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha celebrado con gran éxito la VIII Maratón de Donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante, una cita ya consolidada en el calendario solidario de la ciudad.
Durante la jornada, que tuvo lugar este lunes bajo el lema “Únete al movimiento que salva vidas”, se registraron 275 donaciones, reflejo del compromiso y la generosidad de la ciudadanía alicantina.
Solidaridad
La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusión en Alicante, expresó su satisfacción por la gran acogida.
“Una vez más, Alicante ha respondido con entusiasmo y solidaridad. Gracias a todos los que se sumaron a este movimiento que salva vidas”.
Reservas
Asimismo, subrayó que “todas las personas que se acercaron a donar contribuyeron a aumentar las reservas de sangre necesarias para garantizar las transfusiones a los pacientes que las necesitan”.
El Teatro Principal de Alicante volvió a ser el epicentro de esta cita altruista, transformando su emblemático escenario en un espacio dedicado a salvar vidas. Su directora, María Dolores Padilla Olba, destacó que “es un orgullo que el Teatro Principal pueda seguir siendo un punto de encuentro para la solidaridad y la vida”.
La maratón contó también con la visita de Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, ediles de Sanidad y Cultura, quienes además de donar sangre, animaron a la ciudadanía a acudir al Principal y “unirse al movimiento que salva vidas”.
Agradecimientos
El Centro de Transfusión agradeció especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, de Vicente Seva —director del Festival de Cine de Alicante y creador del spot promocional—, de Cines Kinépolis Plaza Mar 2 por su apoyo en la promoción, y de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, así como de todos los medios de comunicación que ayudaron en la difusión del evento.
Sorteos
Durante la jornada, los donantes participaron en el sorteo de entradas para la obra “El Crédito. El Musical” y bonos para consumir en los mercados municipales, en agradecimiento a su gesto altruista.
Finalmente, el Centro de Transfusión recuerda que la necesidad de sangre es constante, y anima a la ciudadanía a continuar donando durante todo el año en los distintos puntos fijos y móviles de la provincia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Ramón Riquelme, Alicante puro
- Adiós al actual Mercadito de Hogueras por las nuevas exigencias del gobierno de Barcala
- El parking de la Lonja, un lienzo en blanco para transformar el barrio de Mercado en Alicante
- Los fuegos de Hogueras no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó de Alicante
- Con trabajo y techo, pero sin comida: las otras colas del hambre en Alicante
- El Síndic de Greuges acusa a FGV de imponer “sanciones encubiertas” a usuarios del TRAM de Alicante