Trescientas donaciones en la VIII maratón de donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) ha celebrado con gran éxito la VIII Maratón de Donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante, una cita ya consolidada en el calendario solidario de la ciudad.

Durante la jornada, que tuvo lugar este lunes bajo el lema “Únete al movimiento que salva vidas”, se registraron 275 donaciones, reflejo del compromiso y la generosidad de la ciudadanía alicantina.

Solidaridad

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusión en Alicante, expresó su satisfacción por la gran acogida.

“Una vez más, Alicante ha respondido con entusiasmo y solidaridad. Gracias a todos los que se sumaron a este movimiento que salva vidas”.

Jornada de donación en el Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

Reservas

Asimismo, subrayó que “todas las personas que se acercaron a donar contribuyeron a aumentar las reservas de sangre necesarias para garantizar las transfusiones a los pacientes que las necesitan”.

El Teatro Principal de Alicante volvió a ser el epicentro de esta cita altruista, transformando su emblemático escenario en un espacio dedicado a salvar vidas. Su directora, María Dolores Padilla Olba, destacó que “es un orgullo que el Teatro Principal pueda seguir siendo un punto de encuentro para la solidaridad y la vida”.

La maratón contó también con la visita de Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, ediles de Sanidad y Cultura, quienes además de donar sangre, animaron a la ciudadanía a acudir al Principal y “unirse al movimiento que salva vidas”.

Agradecimientos

El Centro de Transfusión agradeció especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, de Vicente Seva —director del Festival de Cine de Alicante y creador del spot promocional—, de Cines Kinépolis Plaza Mar 2 por su apoyo en la promoción, y de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, así como de todos los medios de comunicación que ayudaron en la difusión del evento.

Sorteos

Durante la jornada, los donantes participaron en el sorteo de entradas para la obra “El Crédito. El Musical” y bonos para consumir en los mercados municipales, en agradecimiento a su gesto altruista.

Finalmente, el Centro de Transfusión recuerda que la necesidad de sangre es constante, y anima a la ciudadanía a continuar donando durante todo el año en los distintos puntos fijos y móviles de la provincia.